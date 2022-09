La autora Rut Nieves asegura que «ahora mismo hay muchos libros de autoayuda porque hay muchas necesidades básicas no cubiertas por la educación que hemos recibido». «Muchas personas buscamos en los libros herramientas de gestión emocional y mental que no hemos podido aprender cuando éramos niños».

Así lo ha aseverado a Europa Press la coach, que vuelve a las librerías con 'Recupera tu poder' (Planeta), un libro «dirigido a cualquier persona, a partir de los 17 años y hasta cualquier edad, que desee conocerse, comprenderse mejor, ganar seguridad en si mismo y sentirse mejor consigo mismo, que quiera disfrutar más de su vida, hacer sus sueños realidad o reunir el valor para atreverse a hacer lo que realmente desea».

«También va dirigido --prosigue-- a quienes sientan que no están viviendo la vida que desean, que no se sienten libres, que sienten mucha desmotivación o frustración, que les cuesta tomar decisiones en su vida, que les cuesta decir no a lo que no quieren, y se sienten culpables cuando lo hacen, que tienen muchos miedos o se preocupan en exceso por los demás, o que temen hacer daño a sus seres queridos si hacen lo que en verdad necesitan o desean».

En esta ocasión, Nieves aboga por «dar herramientas para liberar las emociones reprimidas en nuestro cuerpo para aprender a escucharlo y ser mas conscientes de lo que necesitamos y deseamos en cada momento, así como para reconectar con nuestra intuición, nuestro instinto y fuerza vital».

«En resumen --dice-- este libro nos da herramientas para: gestionarnos física, mental y emocionalmente, para sanar nuestra heridas con nuestro amor, nuestra atención y autocuidado, para recuperar la confianza en nosotros y en la vida».

«Nos vamos desconectando de nuestro poder a medida que vamos creciendo debido a esas ideas que vamos absorbiendo de la cultura y del entorno en el que vivimos que nos van limitando y que nos llevan a olvidarnos de nuestra esencia y de nuestras verdaderas capacidades y derechos de nacimiento», añade.

"atasco emocional"

«Nos desconectamos cada vez que no nos permitimos respirar lo que necesitamos sentir», advierte Nieves, que apunta: «Cuantas más emociones reprimimos cada día, mayor es el atasco emocional que albergamos en nuestro cuerpo, y todas esas emociones reprimidas nos impiden escuchar con claridad a nuestra intuición y nuestro instinto, y nos desconectan de nuestra paz y felicidad interior».

Por ello, el libro recopila «herramientas para aplicar en el día a día». En este sentido, sugiere que «el primer paso es dedicarnos un rato cada día para sentarnos a respirar de forma consciente, permitirnos sentir lo que necesitamos sentir, para poder entrar en contacto con nuestras emociones, liberarlas, desarrollar el hábito de recoger nuestra atención y escucharnos, para poder ser conscientes de nuestras necesidades y deseos en cada momento».

Igualmente, recomienda «dedicarse a uno mismo un rato cada día para leer un libro que nos ayude a conocernos y a aprender herramientas que nos ayuden a auto gestionarnos y cuidarnos física, mental y emocionalmente».

Preguntada por las secuelas emocionales de la pandemia, opina que «si no nos hemos dado el permiso y el tiempo de sentirlas, expresarlas y liberarlas sin dañarnos y sin dañar a nadie, es necesario que lo hagamos para poder seguir avanzando en nuestra vida y disfrutarla plenamente». En insiste: «Todo lo que reprimimos cargamos con ello y eso a la larga puede tener consecuencias para nuestra salud física, mental y emocional».

Rut Nieves trabajaba en un despacho de arquitectos en Alemania cuando decidió dejarlo y formarse como coach. Fundó Arquitectura de Emociones y escribió tres libros que Planeta publicó con los títulos 'Cree en ti', 'Haz tus sueños realidad' y 'El amor de tu vida'. Además, en 2019 lanzó 'Naciste para disfrutar', en el que abordaba la sexualidad y las relaciones conscientes de un modo empoderador.