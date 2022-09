Más Madrid se presenta como "alternativa al desgobierno" y defendiendo el cambio para demostrar "que va a ser a mejor"

Más Madrid ha arrancado el curso político desde el Parque de Pradolondo, en Usera, donde las portavoces de la formación en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Mónica García y Rita Maestre, respectivamente, han presentado la organización como la «alternativa al desgobierno» del PP y defendiendo el cambio con el compromiso de demostrar «que va a ser a mejor».

'Madrid al 100%' es el nombre que le han dado al acto político, en el que han hecho parada en asuntos como los alquileres, el estado de la sanidad pública, la educación o el cambio climático.

Mónica García ha asegurado que en Más Madrid ya están «al cien por cien de adrenalina, de energía y de ganas de talento» por trabajar para la ciudad y la Comunidad.

«Estamos seguros de que hay una alternativa al desgobierno, al casos, a tener unos servicios públicos que se están desguazando poco a poco. Es una alternativa que tiene ganas de explotar todo el talento de la Comunidad porque la principal materia prima que tenemos aquí (en Más Madrid) es el talento», ha aseverado la diputada autonómica.

García se ha comprometido a que Más Madrid trabajará por mejorar los servicios públicos, conseguir unos alquileres asequibles, apostar por la salud mental públicos, mejorar las condiciones de las residencias, acabar con la corrupción, poner coto a los locales de apuestas y por la rehabilitación energética, entre otras medidas.

Eso le ha llevado a destacar el proyecto presentado esta misma semana, los 'Coles solares', la instalación de placas fotovoltaicas que beneficiarían tanto a los centros educativos como a la comunidad circundante en forma de rebaja en la factura de la luz.

Mónica García ha destacado en sus palabras la situación de la sanidad pública instando al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso «que abra las urgencias de Atención Primaria para que los ciudadanos puedan asistir a los centros de sus barrios».

Primeras medidas si llegaran al gobierno

García ha asegurado que si Más Madrid consiguiera la Presidencia de la Comunidad entre las primeras medidas que tomarían estaría la congelación de los alquileres y parar los desahucios. En Más Madrid abogan por que «que se impidan los cortes de luz, de gas, de suministros; que se controlen los productos básicos y que se asegure que todas las personas puedan tener acceso a la cesta de la compra».

Respecto al control de precios, la diputada ha criticado que la «derecha» se alarme con ello y que ante «cualquier progreso de sentido común digan que viene el apocalipsis». «Se controló el precio de las mascarillas, del gas y no hubo apocalipsis. Si nosotras estamos en el Gobierno vamos a controlar los precios del alquiler, que no os quepa duda», se ha comprometido.

Responsabilidad e ilusión

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha ha comenzado sus palabras subrayando la «ilusión» y la «responsabilidad» con la que afrontan este nuevo curso político, marcado por las elecciones.

Maestre ha puesto el acento en el «año difícil que ha sido 2022 para la clase trabajadora». «Son meses difíciles cuando vemos que sube el precio de la compra pero no suben los salarios. Vivimos peor, las familias viven peor, y esta situación hace muy dura su vida», ha lamentado.

También, ha criticado la gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por no hacer «nada para hacérselo pasar mejor a las familias». «Este verano se alcanzaban los 35 grados en los colegios de Madrid; las fuentes y las piscinas estaban cerradas, bueno, solo las públicas, porque en privadas no se cierran nunca. Se han secado miles de árboles plantados y el alcalde lleva dos años callado», ha incidido.

La portavoz municipal ha recordado la situación que pasaron los trabajadores municipales que trabajan en la calle, con las altísimas temperaturas registradas este verano, «sin que empresas ni Ayuntamiento hiciesen nada».

"ser del pp es negar la realidad"

«Ser del Partido Popular es negar la realidad ante la mayor ola de calor que ha vivido nuestra ciudad. Pero ellos dicen que siempre ha habido calor, que el calentamiento global no existe. Ante esta situación, nosotras tenemos que hacer algo», ha retado la concejala.

Maestre ha llamado a actuar de otra forma este invierno. «Tenemos que afrontar la situación siendo honestos, tratar a la ciudadanía como lo que es, ciudadanos con inteligencia y capaces. No vamos a decir que no pasa nada, que no hacía tanto calor sino que vamos a decir que hay que cambiar y demostrar que el cambio va a ser a mejor», ha remarcado.

Entre las propuestas, la portavoz ha destacado la importancia de tardar menos en ir a trabajar, no tener un aire «tóxico», entornos en los colegios «más agradables y no contaminantes» y escuelas infantiles con plazas. «Llevamos tres años recorriendo los barrios sin parar de proponer, sabemos cómo hacerlo y estamos preparados», ha finalizado Maestre.