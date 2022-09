CCOO estudia llevar a la Fiscalía el contrato del hijo de la gerente del Hospital de Fuenlabrada y pide dimisiones

CC.OO. Sanidad Madrid ha reclamado este jueves la dimisión de la gerente del Hospital de Fuenlabrada, Gema Sarmiento Beltrán, y del director de Recursos Humanos del centro, Roberto Rodrigues, por supuesto trato de favor en el contrato del hijo de la gerente, que además estudia llevar a la Fiscalía.

En concreto, según adelantó 'Diario Médico', tras encadenar contratos temporales de forma casi ininterrumpida desde 2019, Javier Paz Sarmiento, hijo de la gerente, adquirió la condición de personal laboral fijo el pasado mes de febrero en la última OPE convocada por el hospital.

Su sueldo base es de 609,24 euros, pero los complementos retributivos que percibe elevan su salario neto mensual hasta los 1.869,17 euros (2.464,18 brutos), equiparable al sueldo medio de una enfermera y al de muchos facultativos, según este medio.

El sindicato ha reseñado además que, según apuntan «algunos medios», Paz Sarmiento, que trabaja como mozo de almacén en el Departamento de Farmacia del hospital, no presta desde hace más de un año servicios en el hospital y está destinado como chófer del viceconsejero de Sanidad, aunque su nómina se la paga el centro hospitalario.

CC.OO. se pedido explicaciones sobre este caso al director de Recursos Humanos del centro, aunque éste se ha mostrado «hermético» sobre el tema. En opinión del sindicato, los indicios apuntan a que podría haber existido algún tipo de prebenda o trato de favor de la gerente hacia su hijo que, supuestamente, ha maniobrado con conocimiento con el director de Recursos Humanos, incumpliendo la Ley de Transparencia y Código Ético de la Comunidad de Madrid.

Escudero niega trato de favor

Por contra, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendió esta misma semana el proceso de contratación. «Hemos hablado con el hospital esta misma mañana y la información es que todo el proceso de selección se realizó dentro de los cánones de seguridad y siempre siguiendo todas las líneas que se hacen en estos casos de contratación y por tanto no hemos detectado ningún tipo de trato e favor respecto a la contratación del hijo de la gerente», subrayó durante una visita al Hospital de La Paz.

En cualquier caso, la organización sindical ha denunciado que la Dirección de Recursos Humanos del centro hospitalario se ha negado a aportar información sobre estas retribuciones. En la misma línea, ha solicitado explicaciones sobre el proceso para elegir al personal que se mandaba de apoyo a la Consejería de Sanidad.

«La respuesta del hospital confirma que se pide personal 'con nombre y apellidos desde esas instancias por su especial valía'», ha explicado CC.OO., que además detalla que en la reunión de Comité de empresa, la Dirección del centro no ha dado explicaciones «convincentes» para aclarar este «embrollo».

CC.OO., el único sindicato que no ha firmado actas de procedimientos de selección de personal por no estar conforme, ha remarcado en cualquier caso que «el procedimiento de fijeza no arroja indicios de ilegalidad».