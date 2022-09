Maria de la Pau Janer ofrece una "versión personal" de la Ilíada en 'Tots els noms d'Helena'

La escritora mallorquina Maria de la Pau Janer ofrece una «versión personal» de la 'Ilíada' de Homero y de la guerra de Troya en su nueva novela, 'Tots els noms d'Helena', que publica Columna en catalán y Destino en castellano y supone su regreso tras siete años.

En rueda de prensa este martes, Janer ha remarcado que la guerra de Troya y el personaje de Helena le resultaba muy atractivo, con una mujer «eternamente escindida» entre dos pueblos y dos amores, que fue la excusa para una contienda bélica.

Janer ha explicado que ha querido ofrecer esa versión personal de la 'Ilíada' a partir de una historia actual en que un grupo de actores quiere hacer una película sobre Helena de Troya y en el que se ven obligados a un viaje recorriendo el mundo griego y los personajes de la guerra se entrecruzan con su vida real.

Ha señalado que la novela le ha requerido un «potente» proceso de documentación y la relectura de Homero y que ha reflejado la guerra de Troya como la gran guerra de la tradición clásica a través de una mirada humana.

La escritora ha explicado que ha buscado que los personajes actuales no quedaran «engullidos» por la guerra de Troya, pero ha admitido que ese episodio es tan potente que era difícil que los roles se pudieran liberar de ella.

Janer ha subrayado que intenta tomar distancia con los personajes de sus novelas, pero que acaba estando presente en todos los personajes que escribe, tanto femeninos como masculinos.

La autora ha afirmado que los personajes femeninos, como en anteriores novelas, tienen un papel muy importante y que busca una reivindicación feminista porque cree mucho en ella ligado a la complicidad, amistad y lazos entre mujeres.

La escritora no se ha atrevido a definir la novela porque «hay mucho amor, pero no es de amor; ha mucha guerra, pero no es de guerra; trata emociones, pero no es psicológica», y ha remarcado que las dos historias que se entrecruzan se alimentan una a la otra.

Novela tras siete años

Ha explicado que han pasado siete años desde la última novela --el libro está dedicado a la memoria de su marido Joan Corbella, fallecido en febrero de 2021--, y ha añadido que llegó un momento en su trayectoria que pensó que «no tenía que correr» para escribir una obra.

Janer ha afirmado que el libro recoge muchos de los planteamientos de anteriores novelas que los lectores reconocerán, pero que también aporta nuevos, y ha explicado que cada vez hace un trabajo de depuración del lenguaje para hacerlo «más sintético, rico y cercano» y que ralentiza el proceso.

La novela se publica este miércoles tanto en catalán como en castellano, con una tirada de 4.000 ejemplares en la primera y 3.000 en la segunda.