Lambán advierte al PP de que "gobernar Aragón es más difícil que correr delante de los Cabezudos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el PP está «desorientado» y ha advertido de que «gobernar Aragón es más difícil que correr delante de los Cabezudos».

Ha respondido así a la oferta del presidente regional del PP, Jorge Azcón, de alcanzar pactos en algunas materias, señalando al respecto que los acuerdos propuestos «eran sobre cuestiones que no necesitan ninguna clase de pactos».

Antes de presidir una reunión del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Lambán ha afirmado que sí es necesario dialogar sobre sanidad y servicios públicos, lamentando que en estas materias el PP se dedica a «la oposición sistemática y disparatada por excesiva», lo que ha atribuido a que «el PP no conoce la realidad aragonesa, no tiene ideas, no tiene proyectos».

El jefe del Ejecutivo regional ha criticado que el PP siempre propone bajar los impuestos y ha expresado que el Gobierno que preside «se ha dedicado a proteger a las clases más desfavorecidas a base de fortalecer los servicios públicos, que garantizan la seguridad existencial y los marcos de igualdad de oportunidades».

Asimismo, ha continuado Lambán, el Gobierno cuatripartito «ha recuperado los destrozos que el PP hizo» cuando gobernó (2011-2015) y las medidas sociales «han surtido efecto», mostrándose convencido de que con las medidas suplementarias que ahora se implementarán «Aragón será capaz de vadear los peores efectos de la crisis sin poner en riesgo la igualdad que caracteriza a la región».

«Lo del PP con los impuestos es otra paranoia constante de este partido», ha aseverado Lambán, argumentando que «siempre tienen como única propuesta llevarse a la boca las bajadas de impuestos», lo que «es una recurrencia absoluta a un mantra que oculta una falta absoluta de imaginación e ideas». A su juicio es de «un cinismo absoluto» que «en el minuto uno» el PP pida bajar impuestos y «en el minuto dos» proponga aumentar los gastos.