El Gobierno de Gibraltar ha avisado este sábado de dificultades que «ralentizan el vaciado» de combustible del buque granelero OS35, semihundido frente a las costas gibraltareñas tras haber colisionado con otro barco, y al respecto ha indicado que actualmente hay una entrada de agua en la sala de máquinas que «afecta a la operación de bombeo».

Así se recoge en un comunicado en el que se detalla que el ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el gobernador, el vicealmirante sir David Steel, han presidido este sábado a mediodía una reunión del Consejo de Contingencia de Gibraltar --que volverá a reunirse por la tarde--, a la que también han asistido el viceministro Principal, Joseph García; el ministro del Puerto, Vijay Daryanani, y el ministro de Medio Ambiente, John Cortés.

Actualmente hay una entrada de agua en la sala de máquinas del OS35, de forma que «los sistemas propios del buque no pueden utilizarse actualmente con seguridad para bombear el combustible», según apuntan las autoridades gibraltareñas, que aclaran que, en su lugar, los rescatadores tendrán que recurrir en esta etapa «a sistemas independientes fuera del buque».

Los equipos de buceo están investigando el origen de la entrada de agua en la sala de máquinas, y «se está trabajando para eliminar cualquier material no esencial que pudiera aumentar los niveles de contaminación», según indican también desde Gibraltar, cuyo gobierno aclara que «los últimos informes sugieren que la entrada de agua puede estar bajo control».

Extracción del combustible del tanque 2

Asimismo, los equipos de salvamento continúan la operación de extracción de combustible del tanque dos del citado buque. Al respecto, el Gobierno de Gibraltar precisa que, aunque la mayor parte del combustible ya se ha extraído con éxito, la operación se ha visto «sustancialmente ralentizada por este último acontecimiento, y ahora se están extrayendo cantidades residuales de combustible».

La Capitanía Marítima está desplegando «niveles adicionales de contención» en capas alrededor del OS35. Esto implica una operación en curso para desplegar un kilómetro de barrera alrededor del buque, que está siendo desplegada por Salvamento Marítimo español a petición del capitán del Puerto por el buque de control de la contaminación 'Clara Campoamor'.

Otras operaciones de colocación de barreras continuarán alrededor del OS35 y en otros lugares en las proximidades del buque, y «en cualquier zona que requiera protección adicional tan pronto como sea operativamente posible», según trasladan desde el Gobierno de Gibraltar, desde donde añaden que «la prioridad clave en la preparación de la operación para la extracción de fueloil del Tanque 1 del OS35 es tener una contención por capas acertada hasta el nivel más alto posible alrededor del buque».

El objetivo de esta tarea operativa es «tratar de evitar al máximo el vertido de la mayor cantidad posible de petróleo flotante libre y la filtración incontrolada en aguas abiertas».

Una vez que se establezca esta contención a satisfacción del capitán del Puerto, los rescatadores podrán proceder con el trabajo de retirar la mayor cantidad de combustible «de la manera más limpia posible del Tanque 1 del buque».

La filtración continua es "inevitable"

El consejo actual es que, mientras los rescatadores esperan poder retirar el combustible del buque, los tanques de combustible del buque «seguirán sucios». Esto, según el Gobierno de Gibraltar, significa que habrá cantidades residuales de combustible en los tanques y, como resultado --«dado el estado deformado de algunas partes del casco del buque»--, será «casi inevitable la filtración continua de pequeñas cantidades de materiales contaminantes desde el OS35 durante el período en que permanezca 'in situ'».

El despliegue de barreras en capas alrededor del buque «evitará al máximo la cantidad de filtraciones en aguas abiertas, pero no proporcionará una capa de contención hermética, que no es tecnológicamente posible proporcionar», según avisa el Gobierno del Peñón, que agrega que, a este respecto, cabe señalar que «todas las opciones de la operación de salvamento no son óptimas en cuanto al control absoluto de la contaminación».

El objetivo de la contención por capas es «limitar al máximo las filtraciones», pero, según indican desde Gibraltar, «no es realista esperar que no se produzcan algunas filtraciones fuera de las barreras en las aguas abiertas circundantes, a pesar de la mejor estrategia posible de contención en capas», de modo que «esta situación continuará durante el resto del verano y hasta que se complete la operación de salvamento».

Eliminación de la capa de petróleo

El Gobierno de Gibraltar indica que las operaciones de desespumado son «continuas, pero tienen límites en cuanto a lo que pueden lograr». El desespumado dentro de la barrera cerca del barco «está teniendo éxito», y el velo en aguas abiertas es «actualmente ligero, lo que significa que necesita ser acorralado en parches más densos para poder ser recogido».

Para ayudar en estas operaciones, una pequeña lancha catamarán construida especialmente para ello, que puede operar las 24 horas del día, está en camino desde Cádiz con una tripulación doble y se espera que llegue y esté operativa este sábado.

Esta embarcación es capaz de desespumar cualquier petróleo que encuentre directamente, incluida la ligera capa en aguas abiertas. Se dirigirá a las zonas de contaminación identificadas por los sobrevuelos realizados para ayudar al GPA por el Ministerio de Medio Ambiente español y el helicóptero desplegado por el Puerto de Algeciras en apoyo de las operaciones en curso.

La GPA «está reuniendo todos los recursos disponibles que puedan ayudar a las tareas operativas requeridas por la Capitanía del Puerto en apoyo de las operaciones de salvamento y prevención y control de la contaminación en curso».

El Puerto de Algeciras, por su parte, «sigue trabajando en estrecha coordinación con la GPA para establecer si alguno de los activos disponibles es adecuado y para determinar los plazos de despliegue».

Operaciones de limpieza en tierra

El Gobierno de Gibraltar señala también que el Departamento de Medio Ambiente está liderando las operaciones de limpieza en tierra y está trabajando activamente con voluntarios y organizaciones no gubernamentales «para coordinar y gestionar de forma segura los esfuerzos de limpieza del litoral».

Se está planeando una limpieza del litoral para este domingo en colaboración con las organizaciones ecológicas ESG, GONHS y el Proyecto Nautilus. Las personas que deseen ser voluntarias deben escribir al Departamento de Medio Ambiente, en la dirección de correo electrónico info.environment@gibraltar.gov.gi, con su nombre, datos de contacto y cualquier habilidad o experiencia particular que pueda ser relevante.

Finalmente, los avistamientos de aves marinas empetroladas deben notificarse a la EPRU en el número +350 58009620.