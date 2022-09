La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado «la apuesta del Gobierno andaluz por la modernización» de las infraestructuras de los centros residenciales y de participación activa destinados a las personas mayores en Andalucía, «unos centros que tienen que ser lugares cómodos, modernos, que fomenten las relaciones humanas y en los que nuestros mayores sean felices. En estos centros nuestros mayores se tienen que sentir como en sus casas».

«En definitiva, lugares con alma y corazón, no edificios que simplemente alberguen personas», ha enfatizado la consejera, que se ha trasladado esta mañana a la residencia para personas mayores Heliópolis, de titularidad de la Junta de Andalucía, donde ha podido conocer de primera mano las obras de mejora que se están llevando a cabo en el centro y que cuentan con una inversión de tres millones de euros.

«Estamos hablando de una apuesta clara por mejorar la vida de nuestros mayores, de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y abuelas, que han estado toda la vida cuidando de nosotros», ha señalado, antes de resaltar que las obras que se están acometiendo en la residencia Heliópolis conllevan una «reforma integral» que es «reflejo de la apuesta del Gobierno de Andalucía por la modernización de sus centros para mayores».

En este sentido, según nota de prensa, López ha afirmado que «una sociedad no se puede considerar justa si no respeta y cuida de sus mayores, por ello, nuestro trabajo tiene que ir dirigido a dar respuesta a las nuevas realidades que también han cambiado entre las personas mayores y esta no puede ser simplemente asistencial».

«Además de ofrecer este servicio, tenemos que crear las condiciones para que las personas mayores se desarrollen porque siguen estando llenos de vida. Las personas mayores nos lo han dado todo y ahora es el momento de que le devolvamos sus cuidados, atenciones y sabiduría», ha añadido. Además, durante su visita, la consejera ha tenido la oportunidad de conversar y conocer las vivencias de las personas usuarias, como Josefa Sánchez de 103 años de edad.

López ha apuntado que las obras de la residencia Heliópolis de la capital sevillana «van a buen ritmo» y su finalización está prevista para principios del año 2023. Asimismo, ha puesto el acento en el hecho de que la reforma se esté llevando a cabo sin dejar de prestar el servicio que ofrece este centro, con la dificultad que ello supone.

Soledad no deseada

Asimismo, López se ha referido al centro de participación activa que se encuentra ubicado en el mismo edificio y que también está siendo remodelado, cuya actuación está a punto de finalizar gracias a una inversión de 460.000 euros. «Los centros de participación activa son un recurso fundamental porque son lugares comunes donde se desarrollan nuestros mayores», ha recalcado, tras incidir en que «queremos que sean centros modernos y adaptados a su disfrute y atención, promoviendo su bienestar y fomentando su participación, convivencia y relaciones sociales».

A este respecto, la consejera ha recalcado que uno de los objetivos prioritarios de su departamento es «crear acciones que animen a las personas mayores a estar conectadas con otras para evitar la soledad no deseada, un enemigo silencioso».

Las obras que se están llevando a cabo en la Residencia Heliópolis comprende, entre otras actuaciones, una reforma integral del centro de participación activa; mejorar la seguridad contra incendios, la creación de un pasaje en la zona de talleres, la sustitución del ascensor montacamillas y la creación de una comunicación directa peatonal.

A estos trabajos se unen la construcción de nuevas habitaciones, el cambio de carpintería exterior y cierre de las terrazas, entre otras actuaciones destinadas, por ejemplo, a mejorar la eficiencia energética del edificio con la incorporación de un nuevo sistema de climatización y la colocación de placas solares fotovoltaicas para la producción de electricidad.

I plan estratégico integral para personas mayores

En su visita, López ha hecho hincapié en que el impulso, junto a las entidades sociales, del I Plan Estratégico Integral para personas mayores en Andalucía será uno de los objetivos fundamentales de su departamento en esta legislatura que acaba de comenzar su andadura. Así, ha explicado que este es un documento de referencia que orienta las políticas de la Junta en este sentido y que da respuesta al reto que supone el envejecimiento demográfico.

«Se trata de un plan que contará con programas y medidas como la prevención de la dependencia, la atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad, el fomento del buen trato a personas mayores o la lucha contra la soledad no deseada», ha detallado, antes de hacer hincapié en que «queda mucho por hacer y en la gestión pública no podemos estar cómodos, porque eso significaría que no estamos haciendo bien nuestro trabajo».

Por último, la consejera Loles López se ha referido a la propuesta del Gobierno central para mejorar la calidad de las residencias y la atención a la dependencia. «Un sistema que resumo en la frase 'yo invito, tú pagas', que no es el camino del diálogo, el acuerdo y la lealtad institucional», ha concluido.