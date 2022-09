El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha lamentado este viernes «la falta de rigor, seriedad y respeto» que desde el PSOE tienen a «los cordobeses que les pagan para que hagan su trabajo de oposición», después de «no saber» leer documentos de respuesta que le da el gobierno local ante el 'caso Infraestructuras'.

En una rueda de prensa, el portavoz del PP ha dicho que le «preocupa por lo que supone de descrédito, absoluta dejadez y falta de rigor de la oposición», a lo que ha agregado que «es un ejemplo que podría ser una anécdota si no estuviese enmarcado dentro de unas circunstancias mucho más graves» ante «las acusaciones, declaraciones e insinuaciones» de estos días, «que no pasan de ahí porque no hay nada más», ha subrayado.

Tras insistir en el «poco rigor» de la edil del PSOE Alicia Moya, Torrico ha remarcado que el equipo de gobierno ha sido «absolutamente transparente al contestar a lo que han pedido; pero si no saben pedir las cosas, el problema lo tendrá el que lo pide, porque se contesta a lo que se le pide» sobre la documentación referida al 'caso Infraestructuras'.

Así, ha justificado la ausencia del alcalde, José María Bellido, y los concejales del PP el día 19 de noviembre de 2021, «y no 2019», en alusión a la petición de información del PSOE, por asistir al Congreso Regional del partido en Granada, mientras que la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), se encontraba en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), de ahí que el edil David Dorado fuera ese día alcalde accidental y firmara el inicio de la segunda investigación sobre los contratos del área de Infraestructuras.

Por tanto, el concejal ha pedido que «se lean los papeles y cuando se les contesta a lo que piden, no lo usen políticamente para acusar al equipo de gobierno de falta de transparencia», porque «se puede acusar a la oposición de inoperancia», ha apostillado, lamentando que no sepan «interpretar las contestaciones que se le dan a lo que piden».