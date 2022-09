Guillén (PSOE) critica que los 'populares', Azcón y Feijóo estén "tan mal informados" sobre Aragón

El portavoz parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha criticado que los líderes populares, Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón, estén «tan mal informados» y que «ignoren» cuáles fueron las primeras medidas que adoptó el PP en Aragón en materia educativa, que fueron «suprimir la gratuidad en los libros de texto y hacer competir a las familias vulnerables por las becas de comedor».

En rueda de prensa, el también diputado por Teruel, se ha referido al «desconocimiento demostrado por los dos líderes», y ha apuntado que «A Feijóo y Azcón les han pasado mal los datos. Conocen bien los presupuestos y medidas de Zaragoza, pero no los de Aragón». El socialista ha continuado diciendo que «si los conocieran sabrían que desde que gobierna Lambán, el Departamento de Educación ha incrementado su presupuesto más de un 47 por ciento alcanzando 1.140 millones de euros en 2022, frente a los 888 del PP».

Guillén se ha cuestionado si el PP propone «ayudar a las familias de la misma forma que lo hicieron en 2014 cuando las dos primeras medidas que tomaron cuando llegaron al gobierno fue suprimir la gratuidad de los libros de texto y hacer competir a las familias vulnerables para acceder a las ayudas de comedor, que pasaron a otorgarse por concurrencia competitiva».

En esta misma línea, Guillén ha criticado que «hoy vayan un paso más y pidan un cheque para los alumnos» porque estos «no resuelven los problemas de escolarización» y «lo que revuelve estos problemas es crear una red de infraestructuras para que los alumnos no se tengan que desplazar».

El portavoz parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón ha recordado que de 2016 a 2022 se han ejecutado 164 millones de euros para construir nuevos colegios, frente a los 64 del gobierno de Luisa Fernanda Rudi.

«Todas las políticas educativas del Gobierno de Aragón han ido dirigidas a evitar un mayor gasto en la escolarización, a atender a las familias más vulnerables, reforzar la red de colegios y en este contexto de incertidumbre económica nuestros esfuerzos se van a redoblar», ha enfatizado Guillén.

Situación económica

El socialista también ha lamentado que el Partido Popular «intente instalar en la ciudadanía un relato de ciencia-ficción» y ha cuestionado «su supuesto interés por solucionar los problemas reales de la gente cuando los hechos no se corresponden con ese discurso».

Guillén ha recordado algunas de las medidas que, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón, han implementado para hacer frente a la inflación como "bajar el IVA de la luz, la Excepción Ibérica con el 'Tope al gas', la bonificación de 20

céntimos a los gasolina o la gratuidad de los abonos del transporte en tren y cercanías.

Ha dicho que son «una forma realista de solventar los problemas reales de la gente, pero el PP se ha opuesto a todas. No sé si Feijóo y Azcón lo saben».

«Lamentablemente esta no es la primera crisis que tenemos, pero sí que es la primera vez en la que el gobierno intenta salvar a las familias porque cuando gobernó el PP en España y en Aragón lo que hicieron fue salvar a los bancos y subir más de 50 impuestos», ha manifestado.

El portavoz parlamentario ha pedido al líder del PP en Aragón «que no se haga la víctima y que no mienta» y ha solicitado que «rectifique sus declaraciones» durante un acto celebrado este jueves en Zaragoza en el que el edil «ha afirmado que el PSOE Aragón ha llamado a la portavoz popular en las Cortes de Aragón vieja, rancia, populista y corrupta por no ser cierto».