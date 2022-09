Iturgaiz dice que Sánchez "cumple" con Otegi al acercar presos dentro del "pacto de presos por votos"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cree que el acercamiento a cárceles vascas del los exdirigentes de ETA Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, forma parte del «pacto» de «presos por votos» y lo que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «cumplir» con el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular recogida por Europa Press, Iturgaiz se ha referido al anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, de trasladar a prisiones vascas, entre otros, a los exdirigentes de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, condenado entre otros asesinatos, por el del edil popular Miguel Ángel Blanco, y a Henri Parot.

Iturgaiz, que cree que hay que valorar en su conjunto lo que está ocurriendo, ha señalado que estos 13 presos suman más de 70 asesinatos y ha recordado, especialmente, el caso de 'Txapote' y Parot, «dos sujetos que podían estar representados en la cámara de los horrores de cualquier museo de cera de cualquier país del mundo», con «sus 53 asesinatos a sus espaldas».

A su juicio, se trata de un «nuevo escándalo» del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Interior Fernando Grande-Marlasca porque estos acercamientos son la «continuación del pago de Sánchez a EH Bildu y a los jefes de ETA por su apoyo en las diferentes instituciones donde son aliados y el partido proetarra de Bildu».

En este sentido, ha recordado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, hace unos meses advirtió a su «aliado» Pedro Sánchez que ahora «le tocaba cumplir». «Estamos en ello, estamos en el cumplimiento. Sánchez cumple con Otegi y ETA y la ecuación es sencilla: primero fue presos por presupuestos y ahora son presos por votos para aprobar leyes del Gobierno de Sánchez», ha afirmado.

Iturgaiz ha indicado que se habla de legalidad, pero ha recordado que es «legalidad para los que cometieron ilegalidades». «Se habla mucho de los verdugos pero no nos acordamos de las víctimas, los que nunca podrán acercarse, nunca se podrán acercar a su casa ni verán a sus familiares son las víctimas de estos monstruos, de estos criminales etarras, esto s evidente y siempre se pone el objetivo y nos circunscribimos a lo que son los terroristas de ETA pero nos olvidamos evidentemente de las víctimas del terrorismo», ha añadido.

En su opinión, estas víctimas están siendo «humilladas constantemente» en Euskadi y ha recordado el homenaje en Ibarra (Gipuzkoa) a «criminales de ETA» o la imagen en txosnas de Bilbao o en otros pueblos como Plencia haciendo «apología del terrorismo».

Iturgaiz ha asegurado que esta es la «perversión» de la izquierda abertzale de «humillar, de herir a las víctimas del terrorismo» con la «permisividad» del Gobierno de Sánchez y de sus «socios del Gobierno vasco en muchas ocasiones».

El dirigente popular ha afirmado que esa es «la tragedia que se vive» y ha defendido hablar «más de las víctimas y menos de los verdugos».

Fotos en aste nagusia

Ante el hecho de la Audiencia Nacional vaya a investigar la colocación de fotos de presos de ETA en las txosnas de Bilbao tras la denuncia de Dignidad y Jusiticia, Iturgaiz ha aplaudido la iniciativa de esta asociación a la que «hay que hacer un monumento».

Iturgaiz ha dicho no entender por qué no las instituciones como la Delegación del Gobierno o el propio Gobierno vasco no son los que se dirigen a la Audiencia Nacional porque esa «apología y exaltación del terrorismo» que se da en la calles de pueblos de Euskadi «va en contra de la convivencia, de la libertad, de la tolerancia, de la democracia».

«Tenían que ser las instituciones, no venir asociaciones a hacerlo, aunque se agradece que lo hagan pero, sin duda alguna, lo que falta en esta tierra es que lo hagan las propias instituciones, los propios gobiernos, el gobierno Sánchez, el señor Denis Itxaso que, en vez de estar cruzado de brazos, que lo haga y que, desde el Gobierno vasco se haga», ha añadido.

Transferencia de prisiones

El presidente del PP vasco, que ha mostrado sus dudas sobre que no haya «privilegios» para estos presos, ha afirmado que, tras la transferencia de la política penitenciaria a Euskadi, desde algunos ámbitos se está alertando, como medios, funcionarios o partidos están alertando de que ese traspaso no debería servir para dar «prebendas y se utilizaran las cárceles como 'resorts' para estos criminales».

Cuestionado por el hecho de que con el Gobierno del PP también hubiera acercamiento de presos a cárceles vascas, el presidente de los populares vascos ha manifestado que no había un traslado de presos con «un pacto entre Bildu, que no es un partido democrático, y el Gobierno» y ha añadido que esos acercamienos fueron por una «presión muy grande» de partidos, entre ellos, el PNV y el PSOE.

«El Gobierno de Aznar tomó una decisión de acercar de Canarias o de Cádiz a otras cárceles de la península, aquí es un pacto, una negociación un acuerdo entre Sánchez y Otegi, ahora toca cumplir y el cumplimiento es por presos por votos», ha añadido.

Iturgaiz ha indicado que la transferencia de prisiones está siendo para el Gobierno vasco «muy problemática» y ha señalado que «ellos mismos lo reconocen porque »tienen problemas con los funcionarios y nada más comenzar la transferencia con la propia dirección de las cárceles y, además, hay huelgas previstas de funcionariaos para las proximas semanas o meses".

El presidente del PP vasco cree que esta transferencia le «viene muy grande muy grande» al Gobierno vasco porque «ellos mismos lo han reconocido, que no pueden con esta traspaso». Según ha indicado, es algo que tendrá que explicar la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, en sede parlamentaria y ha apuntado que su grupo ha hecho una serie de preguntas al respecto en la Cámara vasca y habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos meses «con esa conflictividad que está habiendo en las prisiones de la comunidad».

Trasferencias

En relación al proceso de transferencias pendientes, ha afirmado que «sorprende» que sean «tan aliados y socios» el PSOE y el PNV cuando no se culminan esos traspasos. Según ha indicado, el Lehendakari, Iñigo Urkullu se lo «recrimina» a Sánchez, dicen que «no se le pone ni al teléfono ni le responde a las cartas que le manda» pero «están diciendo socialistas y nacionalistas que quieren volver a repetir conjuntamente en las próximas elecciones como socios» cuando «están echándose los trastos a la cabeza».

«Y Urkullu está día sí y día también reprochando a Sánchez que no llegan las transferencias, que había un acuerdo, que hay un incumplimiento, evidentemente todo eso demuestra que hay una crisis entre entre el Gobierno vasco y el Gobierno central y que las relaciones no son tan apropiadas y tan buenas como las pintan en determinadas ocasiones, y a esas quejas se suma también Ortuzar y el PNV», ha indicado.

A su juicio, existe un «deterioro» y todo eso se debe a que el Gobierno de Sanchez «no es de fiar, es un mal Gobierno, un »desastroso« gobierno que ha querido, en muchas ocasiones, trabajar unilateralmente sin contar con las comunidades autónomas».