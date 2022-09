Espadas exige a Moreno adoptar medidas en lugar de oponerse al Gobierno y percibe que "vive de las rentas, no arranca"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha analizado este miércoles en rueda de prensa la gestión y la actitud del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno para advertir de que «no es nuevo», sino «de continuidad» y lamentar que se dedica «prioritariamente a hacer oposición al Gobierno de España y, de manera secundaria, a atender los problemas» de los andaluces.

Espadas ha asegurado sobre la reunión del Consejo de Gobierno de este martes para reanudar su actividad tras el paréntesis de las vacaciones que «esperaba mucho más» sobre sus contenidos, más allá de los nombramientos, por cuanto «vimos de nuevo una vez valoraciones políticas de los consejeros respecto al Gobierno de España, todas negativas» y colegir de ello que el Gobierno andaluz «no arranca, no ha desplegado ni una sola iniciativa nueva» de manera que «está viviendo de las rentas del final de la legislatura».

«No cuela, evidentemente», ha apostillado.

El secretario general del PSOE-A ha sostenido que «la actividad y la iniciativa política brillan por su ausencia», por lo que ha exigido al presidente de la Junta que, en el arranque oficial del nuevo curso político, haga «lo contrario: que primero se dedique a adoptar medidas en sus competencias y después, a reclamar al Estado», insistiendo en que la comunidad no merece un «gobierno de oposición al Gobierno de España sino que gobierne los intereses de los andaluces y andaluzas», según una nota de este partido.

Espadas ha recordado que el presidente de la Junta se comprometió en su investidura a practicar el diálogo, de manera que el 9 de agosto envió una carta a Moreno para analizar la situación de la Comunidad ante la sequía y la crisis energética y analizar posibles medidas y poner de manifiesto que «sigo esperando, sin contestación».

Pese a la falta de respuesta ha repetido su oferta de colaboración y de «reunión de trabajo» y ha recordado los cinco pactos planteados en el arranque de la legislatura, sobre actuaciones ante la crisis de precios, a favor de los servicios públicos esenciales de calidad y con financiación suficiente, por la gestión eficaz de los fondos europeos de recuperación, ante el reto del cambio climático sobre el medio ambiente y el agua y por el ejercicio pleno de derechos básicos de ciudadanía: igualdad, vivienda, cultura o contra la exclusión social.

El líder socialista andaluz ha subrayado la urgencia de determinar en la comunidad ayudas a la ciudadanía y a los sectores económicos ante la inflación, por lo que ha lamentado que el primer Consejo de Gobierno del curso político no adoptara medidas en este sentido, como sí están haciendo otros territorios, y se dedicara a «sacar del cajón» iniciativas legislativas que ya estaban en marcha desde el anterior mandato.

"el gobierno andaluz va o no a complementar" ayudas estatales

Espadas ha apuntado que el Gobierno de España sí lleva todo el verano adoptando medidas para apoyar a la población y a la economía, como ocurre con la estrategia estatal de gratuidad y bonificaciones en el transporte colectivo y ha preguntado directamente «si el Gobierno andaluz va o no a complementar» esos porcentajes estatales de reducción de precios, por lo que ha sostenido que la Junta «tiene margen de maniobra para hacerlo» en el ámbito de sus competencias y cuestionando si hay «voluntad política» en el PP.

«Ocho millones de personas esperan que el Gobierno andaluz diga por qué vota en contra de medidas beneficiosas en España o que plantee alternativas», ha asegurado el secretario regional socialista, y ha dejado claro que la Comunidad no quiere un Ejecutivo de la Junta de mayoría absoluta «para hacer sólo oposición a Pedro Sánchez, sino que gobierne con presupuestos y competencias».

Juan Espadas ha afirmado que el PSOE andaluz espera que el próximo Consejo de Gobierno acuerde respuestas autonómicas ante la crisis de precios, energética y de sequía «lógicas, razonables, financiables y complementarias a las acciones del Gobierno de España» y si no lo hace, según ha explicado, el Grupo Parlamentario planteará un paquete de medidas en sede parlamentaria para su debate, al margen de 109 iniciativas de control ya registradas en la Cámara autonómica.

En materia de sanidad, el responsable regional socialista ha lamentado que, como ha venido denunciando el PSOE, «no hubo Plan Verano en atención primaria», se han agravado las listas de espera y se ha incrementado la financiación a la sanidad privada y el gasto farmacéutico «sin medida alguna al respecto para contenerlo, como volver al procedimiento de subasta en determinados medicamentos».

«Si la mayoría absoluta del PP significa no explicar ni rendir cuentas ni hablar de qué pasa con los servicios públicos, por muchos anuncios que hagan la realidad será que vamos a una sanidad andaluza cada vez más mediocre y con más problemas», ha advertido.

Ha lamentado que el «silencio absoluto» respecto a la situación de la sanidad alcanza igualmente en la Junta a las políticas de educación en el arranque mismo del nuevo curso lectivo y de dependencia. Para Juan Espadas, la del Gobierno de Moreno Bonilla es «la crónica de un gobierno que no arranca y que prefiere hacer oposición al Gobierno de España que la gestión de los intereses propios de Andalucía».

Nueva metodología de trabajo interno del psoe

Sobre el trabajo de oposición, el también presidente del Grupo Socialista ha explicado la nueva metodología de organización interna en 13 equipos, que corresponden a cada una de áreas de gobierno en sus respectivas comisiones parlamentarias y formados por cinco integrantes, para defender «una labor clara de oposición y alternativa de 360 grados, desde una estrategia integral de seguimiento y control».

Ante un «Moreno Bonilla anestesiado por la mayoría absoluta» del PP, Juan Espadas ha garantizado que el Grupo Socialista va a demostrar a los andaluces y andaluzas «que si el Gobierno andaluz no gobierna, no nos vamos a callar, y si no tiene alternativa e iniciativa, el PSOE las va a plantear en el Parlamento».