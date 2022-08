AnimaNaturalis denuncia la participación de menores en una exhibición de trashumancia en Nules

La ONG para la defensa de los animales AnimaNaturalis ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Nules (Castellón) y los organizadores de la exhibición de trashumancia que tuvo lugar el pasado 22 de agosto en esta localidad, por una presunta vulneración de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

AnimaNaturalis denuncia que, en la página de Facebook de la Peña El Bou, los organizadores del evento contestaron a una persona que se preguntaba si podrían asistir niños, y que la respuesta de la peña fue «clara»: «Sí, por supuesto. De hecho está hecho para niños». Durante el transcurso de la exhibición, los organizadores permitieron que decenas de niños pequeños corrieran delante, detrás y por los lados de los becerros de raza avileña, según la ONG.

En el redactado de la denuncia, explican que esta trashumancia urbana con exposición de animales bovinos, como así consta en la autorización concedida por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, puso «en riesgo claro» la integridad de los menores de edad, «excediendo claramente la autorización concedida por la Conselleria, al tratarse finalmente de un espectáculo con participación de menores».

Sin embargo, desde AnimaNaturalis no se muestran optimistas ante la resolución de la denuncia. «Es posible que en estos momentos exista un vacío legal, ya que las exhibiciones de trashumancia no están reguladas por ninguna ley o reglamento, pero tampoco se pueden considerar espectáculos taurinos, al no hacer uso de toros toros», según ha explicado Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.

«Lo que está claro es que el sector taurino está organizando exhibiciones de trashumancia con toros donde fomentan la participación de menores como una estrategia para introducir a menores en las fiestas taurinas, para intentar asegurar el relevo generacional de una tradición que cada año pierde público y cada vez más ayuntamientos dejan de organizar o permitir este tipo de actividades dentro de sus municipios», ha añadido.

Náquera

AnimaNaturalis también ha interpuesto denuncia ante la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat, por la participación de dos menores en los toros embolados de Náquera, para que se les traslade de las actuaciones practicadas en el expediente que se instruya, como parte interesada.

El incumplimiento de esta prohibición supone una infracción grave que conlleva sanciones de entre 600 y 30.000 euros, además de la inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales por un período máximo de seis meses, ha señalado la ONG.