La diputada socialista en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha lamentado que el PP tenga el único objetivo de que «a Aragón y a España les vaya mal para poder seguir con su oposición desleal hasta las próximas elecciones». Soria ha afeado a los populares que intenten trasladar «día tras día» un escenario «apocalíptico y catastrofista».

A su parecer, es «penoso» que «crean la única opción para hacer oposición sea tergiversando e insuflando miedo a los ciudadanos. Su falta de ideas y de proyecto se traduce en populismo y demagogia, pero además del malo».

Además, Soria ha criticado que la única propuesta que ha realizado hoy el Partido Popular haya sido el «manido y repetitivo mantra» de deflactar el IRPF, además de la petición de dimisión de la consejera de Economía, Marta Gastón, o del presidente de Aragón, Javier Lambán.

«¿Esto es lo único que se le ocurre a una oposición que anuncia que va a ser constructiva?» se ha preguntado Soria, que ha recordado que «se trata de una receta que ni en el peor de los escenarios más recientes que ha vivido el PP se la aplican a ellos mismos».

En esta línea ha lamentado que los populares ya no sepan «qué excusa poner para impedir el avance y continuar, en esa posición frentista, del no a todo». El ejemplo más claro lo vamos a ver este próximo jueves con el «anunciado no al decreto energético que supone un no a Europa; un no a la presidenta Von der Layen de la Comisión Europa, por cierto, compañera de filas del PP; un no a que esos autónomos, pymes y ciudadanos por los que dice estar tan preocupado puedan pagar menos por el transporte público; un no a los 400 euros más a becas para jóvenes».

Además, Soria ha aportado datos para valorar la situación económica y social de la comunidad autónoma tras las críticas vertidas por los populares y ha recordado que Aragón lleva tres meses consecutivos «batiendo récords históricos de exportaciones», con 1.560 millones en junio, la cifra «más alta de la historia aragonesa».

También ha incidido en que Aragón tiene comprometidos 3.300 millones de euros en inversiones empresariales porque «nuestra comunidad es atractiva para los inversores».

Ha hecho referencia a los últimos datos de la EPA del segundo trimestre de 2022, en los que Aragón es la cuarta región con menor tasa de paro: un 8,9 por ciento. Son 3,5 puntos menos que la tasa nacional, ha comparado.

«Si la receta del señor Campoy del PP es que les copiemos me pregunto, ¿copiamos a su milagro andaluz que tiene la mayor tasa de paro de España con un 18,6 por ciento?», ha cuestionado.

«A nosotros no nos gusta copiar porque tenemos ideas propias y proyecto político, un proyecto en el que caben todos pero del que lamentablemente el PP hace tiempo que se salió yéndose al extremo del tablero político. Ojalá regresen porque Aragón se merece una oposición que también esté a la altura de las circunstancias», ha concluido.