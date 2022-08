Gran parte de las txosnas y media docena de salas de conciertos de Bilbao como Kafe Antzokia, Azkena, Santana/Fever y Nave 9 (Itsasmuseum), ofrecerán durante Aste Nagusia más de 70 conciertos en vivo, paralelos al programa oficial. Salvo ocho de pago, el resto son gratuitos, con propuestas donde predominan el pop, el rock, el punk, el reggae o el metal, las bandas locales y los grupos tributo.

Del centenar de espectáculos con presencia de música organizados por el Ayuntamiento de Bilbao, junto a la Comisión Mixta de Fiestas, alrededor de 60 son conciertos de bandas y cantantes en directo propiamente dichos, repartidos en siete escenarios distribuidos por la capital vizcaína.

Ese cartel oficial incluye este año, entre otros, a Mikel Urdangarin con la BOS, Victor Manuel, El Drogas, Viva Suecia, La Oreja de Van Gogh, Bulego, Dani Fernández, Pasión Vega, Ana Mena, En Tol Sarmiento, Eñaut Elorrieta, Patáx, Luar Na Lubre o Valérie Ekoumé.

Junto a ese programa, y de forma paralela, alrededor de 15 de las txosnas y seis salas de Bilbao (Azkena, Kafe Antzokia, Fever/Santana, Nave 9, Shake y Ambigú) han programado, también del 20 al 28 de agosto, un cartel de propuestas donde predominan las bandas locales y el punk, el indie y el garage rock como géneros predominantes.

En el cartel tanto de txosnas como de salas, sobresalen, entre otras, las actuaciones de Hendrik Röver (Los Deltonos), Big Marteens, Zea Mays, Supercremalleras, Santiago Delgado y Runaway Lovers, The Daltonics, Josu Distorsión, Niña Coyote eta Chico Tornado, Lukiek (banda del guitarra de Belako), Joseba Irazoki, Rise to Fall, Willis Drummond, Urtz, Arima, La Topadora, Garbayo (Zodiacs), Akatz, The Lizards, Amann & Wayward Sons, los raperos gaditanos FRAC, Boney M, Leticia Sabater y Melody, entre otros.

En el apartado de bandas tributo a formaciones reconocidas, destaca la presencia de grupos que homenajean a Nirvana, AC/DC (por partida doble), Guns'n'Roses, Motörhead, Ramones, Platero y Tú, Siniestro Total, Barricada o Eskorbuto, con el grupo cántabro Demenciales Chicos Acelerados, título de uno de los discos del legendario trío de Santurtzi.

La txosna de la comparsa Pinpilinpauxa ha organizado la propuesta musical más colorista y diferenciada, con artistas populares y televisivos como Leticia Sabater, Melody, un homenaje a Raffaella Carrá, Ainhoa, Las Fellini o el vitoriano Raúl.

Salas privadas

En cuanto a las salas privadas, el Kafe Antzokia completa la agenda que programa en su txosna Algara con cuatro días con conciertos. Abrirán este sábado con Etxekalte y Dena, para continuar, ya el jueves 25, con Toc y Laguna Goons, el viernes 26, con Penadas por la Ley y Las Sexpeares; y el sábado, con un doble cartel compuesto por el garage rock de The Daltonics y el rock de los guipuzcoanos The Northagirres.

Serán todos gratis, a partir de las 23.00 horas, como los previstos en el bar Ambigú, justo enfrente del Antzokia, que ofrece un cartel gratis a sus clientes que abrirán este sábado con la doble propuesta de Flan + Las Selvas; para continuar con Otoi + Full Cab; Ezezez + Ramona's; First + Evil Boyfriendo y Mi Buenaventura, para concluir el 27 de agosto.

Por la sala Shake se pasarán, desde este domingo, Ben Santana, Txopet, Ezezez, The Rengados o Wreck Totem, mientras que en Nave 9, en la explanada del Museo Marítimo - ItsasMuseum, lo harán a partir del primer sábado festivo, y a las 19.30 horas, Debares (tributo a AC/DC), Santiago Delgado y los Runaway Lovers (sesión vermut al mediodía), Zero, Simiesco Total (tributo a Siniestro Total), Metrallito y las Carmelitas Descalzas y Radio Guerrilla, con repertorio de Barricada.

Conciertos de pago

En las dos salas que restan, los conciertos serán de pago, seis de los previstos en el Azkena salvo el de Supercremalleras, gratuito, previsto el lunes 22. El cartel se abre este sábado con los madrileños El Gobierno y Feline y les seguirán, al día siguiente, los mallorquines Fundación Francisco Frankenstein y Silver Surfing Machine.

Tras el turno de los vizcaínos Supercremalleras (gratuito), el miércoles día 24 llega el concierto del líder de Deltonos Hendrik Röver, en formato trío junto a los GT's.

El día 25 llega un doble cartel vizcaíno con Bonzos, grupo del exlíder de Los Clavos y Garbayo, proyecto solista del cantante de Zodiacs.

Ya el 26 de agosto, dos propuestas galas, Big Marteens, junto a la banda de Óscar Avendaño The Bo Derek's abriendo la noche y, el día 27, Les Lullies con Los Malinches complentando cartel. Las entradas oscilan entre los 10 euros y los 15 euros y los conciertos son a las 21.30 horas.

Finalmente, la sala Santana 27, en Bolueta, anuncia el viernes 26 al prolífico y ecléctico rockero californiano Ty Segall, junto a su grupo Freedom Band (21.30 horas, 25 euros) y al día siguiente, sábado 27, un tributo al agitador cultural de la ciudad Bosco El Tosco, fundador de la revista satírica El Karma, fallecido durante la pandemia.

Este concierto, de carácter benéfico, montado bajo el lema «Hasta la derrota siempre», contará con la presencia de La Puta Banda, Zer Bizio, Sedientos, Peligro Martínez, Hash, Los Gandules, Iñigo Coppel & Bon Yonki y Xatiro. La velada, al precio de 15 euros, comenzará a las 16.00 horas y está previsto que concluya a las 22.00 de la noche.