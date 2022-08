El músico británico Yungblud actuará en Barcelona en marzo de 2023

El músico británico Yungblud actuará el 12 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona en su única fecha en España para presentar su tercer disco, 'Yungblud', ha informado este viernes la promotora Live Nation.

La actuación del artista se produce tras su reciente paso por España, en el que agotó las entradas de sus conciertos de Madrid y Barcelona, y las entradas para el concierto en el Sant Jordi Club se pondrán a la venta el 25 de agosto.

El artista publicará su tercer álbum el 2 de septiembre, y ya ha adelantado temas como 'The Funeral', 'Memories', 'Dont feel like Feeling Sad Today' y 'The Emperor'.