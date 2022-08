La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), Montse Gual, ha renunciado voluntariamente a su cargo por «la controversia generada» por la gincana para jóvenes de entre 12 y 30 años con contenidos sexuales celebrada el 22 de julio.

En un comunicado este miércoles, la concejalía de Juventud del consistorio ha informado de que «a pesar de no ser informada y desconocer las actividades concretas programadas» durante la gincana, Gual asume con su renuncia la responsabilidad de no haber reclamado la información de las actividades y, por consiguiente, de no habérsela comunicado a los participantes ni a las familias de los menores.

La renuncia se hará efectiva en el próximo pleno municipal de septiembre y paralelamente la concejal dará respuesta a los requerimientos del Síndic de Greuges --que abrió una actuación de oficio para estudiar la gincana-- y a las otras instituciones públicas que lo soliciten.

El Ayuntamiento reitera las alegaciones y las disculpas ya expuestas en un comunicado el 5 de julio, asumiendo «las equivocaciones de la gestión» de la gincana de Juliol Jove, que ha generado malestar e incomodidades a las familias.

La gincana se celebró en el marco del Juliol Jove como parte de la dinamización del Espai Jove Can Jorba de la localidad y según informó el consistorio en ese comunicado, algunas de las pruebas se enfocaron en «tratar temas de salud y de sexualidad» porque en el Consejo de Adolescentes los jóvenes manifestaron que es un tema que les interesa.