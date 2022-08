El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha prometido que las listas electorales de los próximos meses incluirán a "los mejores equipos posibles y los mejores candidatos y candidatas para garantizar un proyecto de transformación socialdemócrata", para lo que ha recordado a los socialistas que "nunca se puede perder la perspectiva de que es un partido para cambiar la sociedad".

"No existen proyectos personalistas, sino útiles a la sociedad", ha reivindicado en una entrevista con Europa Press, preguntado por la posibilidad de que haya tensiones para elaborar estas listas en algunos municipios ante la decisión del Comité Federal del PSOE de fijar el 9 d'Octubre las primarias en las ciudades de más de 20.000 habitantes.

Puig, tras remarcar que "en un partido democrático siempre hay pulsión democrática y puede haber distintas percepciones y candidatos", ha hecho hincapié en que el PSPV no puede perder de vista que es un proyecto que "habla para la mayoría de la sociedad y no para una parte pequeñita ni elitista" y que el objetivo es implementarse en el máximo número de localidades.

Ha defendido que su proyecto busca captar a "la inmensa mayoría, sin sectarismos ni miradas cortoplacistas" y que será inclusivo y abierto para captar "las múltiples miradas de entender la identidad de la Comunitat: el castellano y el valenciano, Vicent Andrés Estellés y Miguel Hernández, el interior y la costa".

Por contra, ha rechazado volver a "proyectos del pasado" como el que cree que representa el PPCV de Carlos Mazón, aunque ha reconocido la necesidad del PSPV de "actualizarse sabiendo que no todo se ha hecho bien desde 2015". "La alternativa no puede ser volver atrás, sino consolidar un proyecto de cambio", ha insistido.

Cuestionado por las encuestas que maneja el PSPV, Puig ha asegurado que los datos que reciben son positivos y están "bastante alineados" con los de los últimos años, pero ha rechazado especular porque falta un año "importante" de legislatura. "No creo que los ciudadanos estén en clave electoral, nosotros desde luego que no", ha aseverado, instando a los votantes a elegir en 2023 "racional y emocionalmente" a partir de un balance de los últimos años.

"liderazgo claro" en alicante

En el caso de Alicante, inquirido por si la cabeza de lista será Ana Barceló --exconsellera de Sanidad y síndica en Les Corts--, ha garantizado que el PSPV local contará con "una candidata o candidato potente y capaz de prestar una alternativa real al gobierno de la derecha". "Se debe presentar una candidatura fuerte y un liderazgo claro, eso se va a producir a principios de septiembre", ha recalcado.

Sobre la crisis de la última semana en el Ayuntamiento de Alicante, que ha finalizado con el relevo de Paco Sanguino por Miguel Millana como portavoz socialista, Puig ha afirmado que "en estos momentos ya se puede dar por cerrada" y ha achacado estas "tensiones" a que el primero puso en interés particular por encima del general al "no actuar con lealtad al proyecto". "Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante --ha zanjado--: no hay revisionismo histórico".

Respecto a la ciudad de València, preguntado por si la socialista Sandra Gómez podría no ser la candidata, ha asegurado que "en estos momentos" no plantea ningún cambio ni ve "motivos" para ello, si bien ha recordado que es algo que depende de la "deliberación colectiva" como en todas las agrupaciones del PSPV. "No es simplemente un dedazo de nadie en un momento determinado", ha ilustrado, garantizando que él asumirá su responsabilidad "en todos los casos" como secretario general del partido.

Visibilidad en la ejecutiva del psoe

En clave nacional, después de que la remodelación de la Ejecutiva del PSOE no haya contado con nuevas incorporaciones de representantes valencianos, el 'president' ha destacado que ya estaban integrados socialistas de la Comunitat como Arcadi España, Diana Morant o Patricia Blanquer en "secretarías importantes", por lo que ha afirmado sentirse respaldado y copartícipe con Ferraz.

"Pedro Sánchez ha dado un nuevo impulso a la Ejecutiva y ha marcado un foco claro: nuestros objetivos son el empleo, la transformación económica y la justicia social. Para eso tenemos que trabajar, ese es el sentido del PSOE", ha expuesto, dentro de la "convicción política" de que las instituciones tienen que aliarse para salir de la crisis.

Por otro lado, cuestionado por la situación interna del PSPV tras la salida del exsecretario de Organización José Luis Ábalos, Puig ha garantizado que siempre se ha sentido respaldado y "cómodo" en el partido y no ha tenido "ninguna sensación de agobio" cuando estaba el también exministro. "Es más, hemos trabajado juntos más allá de cualquier diferencia en los procesos orgánicos", ha defendido.