Gorrotxategi dice a PNV que "una cosa es cuidar" de los socios de gobierno y otra "que hagan lo que tú quieres"

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha dicho al PNV que "una cosa es cuidar" de los socios de gobierno y otra "que hagan lo que tú quieras" y ha considerado "correcto" el cuidado que tiene el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos con la formación jeltzale.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gorrotxategi se ha referido, de esta forma, a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, quien ayer señaló a Pedro Sánchez que su partido es "leal" y cumple sus compromisos, por lo que reclamó al presidente del Gobierno y a su equipo la misma actitud hacia el PNV y que pasen "de las buenas pero huecas palabras, a los hechos".

Gorrotxategi ha reconocido que "siempre se puede cuidar más". "Es como con los hijos, se puede cuidar más y mejor de los hijos siempre, pero eso no quiere decir que se esté cuidando mal o que se le esté descuidando, salvo en algunas circunstancias que puede que sí, muchas veces no".

En el caso de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición, ha dicho que "se puede cuidar más y mejor siempre, y es natural y legítimo que alguien pueda sentir que le gustaría que le cuiden de otra manera, pero igual una cosa es cuidar y otra cosa es que hagan lo que tú quieres que hagan, que muchas veces no es lo mismo". "Pero el cuidado es correcto", ha reiterado.

Por otro lado, Gorrotxategi se ha mostrado convencida de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos va a agotar la legislatura, a la vez que ha reconocido que "las tensiones existen, nunca las hemos ocultado".

Tras remarcar que hay "un programa de gobierno pactado", ha indicado que "hay unas sinergias que afectan a un partido que lleva mucho tiempo en las esferas de poder que tiene, a veces, la tentación o las presiones para no cumplirlo tal cual viene, y hay una fuerza política, que es Unidas Podemos, que no tiene ninguna mochila y que tiene muy claro que hay que cumplir ese objetivo, y empuja y empuja" para hacer que "se cumpla lo pactado".

Gorrotxategi ha censurado que, desde que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos comenzó a actuar, "se está poniendo en duda constantemente si podía durar". "Yo siempre he dicho que sí y he confiado en la durabilidad y en que este gobierno iba a agotar la legislatura, entre otras cosas porque las alternativas no son tantas", ha afirmado.

Ley de 'secretos oficiales'

Por otro lado, se ha referido a la aprobación este lunes, en el

Consejo de Ministros, de un paquete de medidas para el ahorro energético y del anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también conocido como 'de secretos oficiales' que otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, según han indicado fuentes gubernamentales. En la actualidad esa función está en manos del Ministerio de Defensa.

Gorrotxategi ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo, en estos momentos, "lo que tenía que hacer y se ve un poquito más esa alma de izquierdas que tiene que ver con tejer el interés de la mayoría social". "Veremos si se mantiene en el tiempo y se traduce en hecho concretos", ha añadido, para rechazar que "este viraje" de Sánchez sea "infantil", como lo calificó el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y asegurar que es "todo lo contrario".

A su entender, es "absolutamente responsable hacer lo que hacía falta hacer desde hace mucho tiempo y lo que está pidiendo la ciudadanía y también de sentido común".

En el caso concreto de la Ley de 'secretos oficiales", ha considerado que este cambio "estaba tardando" y ha recordado que esta modificación "era una promesa que estaba sobre la mesa que el presidente había prometido que iba a hacerse y bueno por fin parece que llega".

No obstante, ha señalado que "todavía no parece que los tiempos que se quiere dejar el secreto vivo coincidan con los de la iniciativa original", aunque ha insistido en que "lo importante es que esto vaya trámite, que empiece a tramitarse en el Congreso, porque eso nos va a dar la oportunidad de decir cada uno lo que pensamos sobre cuánto tiempo, cuáles son los secretos que deben guardarse, qué tipo de secretos, quién lo decide, por cuánto tiempo y si hay prórroga".

"Poner todo este debate sobre la mesa y que la que la ciudadanía general, y desde luego toda la clase política tenga la oportunidad de debatir y decir exactamente lo que piensa sobre el tema, es muy importante", ha valorado.

'sumar'

También se ha referido a 'Sumar', la plataforma política liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para asegurar que Elkarrekin Podemos estará en ese proyecto "sin duda".

Según ha asegurado, es un proceso que comienza "con muchísima ilusión y con muchísima responsabilidad", con el que se trata de "ir más allá de los partidos políticos y de aglutinar lo que es el sentido común de la mayoría social y eso traducirlo en necesidades, en proyecto político y acciones políticas". Ese proceso, ha dicho, es "largo, es arduo, requiere muchísimo trabajo, energía e ilusión, pero eso se va a producir".

Por último, en referencia a los casos contra Unidas Podemos archivados por la Justicia, entre ellas el caso de las 'niñeras', la portavoz parlamentaria de Elkarrekin ha considerado que ha habido una "persecución orquestada" contra la formación morena y ha lamentado que el "daño causado a la imagen y credibilidad" del partido.