La compañía española IGNITE lanza su IA para la educación en la feria BETT Show UK

IGNITE ha participado en la feria del sector tecnológico aplicado a la educación, el BETT Show UK. Además de presentar las últimas novedades y avances en 'edtech' a nivel mundial, el certamen desarrolla un importante panel de ponencias y encuentros en los que se debate sobre los retos y tendencias que presenta la IA aplicada a la educación.

Según la compañía, durante el evento, IGNITE "consolidó su posición como actor destacado en la introducción de la Inteligencia Artificial en la comunidad docente de habla hispana, estableciendo nuevos vínculos con partners y reuniones con clientes de ámbito internacional".

En este contexto internacional IGNITE comparte en BETT una nueva herramienta para empoderar a los docentes en IA, IGNITE Copilot. Esta aplicación de Inteligencia Artificial ha sido diseñada para asistir a profesores y centros educativos en la creación de contenidos didácticos. Permite generar proyectos, situaciones de aprendizaje y evaluaciones personalizadas, optimizando el tiempo de preparación y adaptándose a las necesidades específicas de cada aula.

IGNITE Copilot ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar que incluye doctores en didáctica, ingeniería y filosofía, asegurando una aplicación transversal y detallada, creada por y para docentes.

Desde su lanzamiento, IGNITE Copilot ha sido adoptado por más de 13.000 profesores en España y LATAM, quienes destacan su capacidad para reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y mejorar la personalización de las experiencias de aprendizaje.

Tal como se evidenció en diversos foros profesionales organizados en el marco del BETT, en general la actitud de los educadores frente a las 'edtech' es positiva y valoran, en particular, el efecto que estas herramientas generan en su actividad. En este sentido apuntan las conclusiones del estudio 'Plugged in or switched off?', publicado por los organizadores del certamen, en el cual el 87% de los educadores británicos encuestados se muestran convencidos de que hay que incorporar mejoras en los procesos con IA en las escuelas. Otro de los datos relevantes indica que un 69% ya ha visto aumentada su productividad con pruebas de concepto en 2024 y un 67% manifiesta haber obtenido mejores resultados a nivel educativo.

NUEVAS COMPETENCIAS EN IA

La presencia destacada de la IA en el BETT, en todo tipo de soluciones y productos, ha puesto de relieve la importancia de que los educadores se actualicen con rapidez. En este sentido, más de 450 millones de profesionales van a tener que adaptarse a la IA, tal como apunta el estudio "Educational pathways for the AI transition in skills and job report" publicado por TEHA Group.

El equipo directivo de IGNITE tuvo la oportunidad de debatir con Brian Johnsrud, PhD responsable de educación en Adobe, sobre la conveniencia de introducir la IA en el proceso de planificación educativa.

En el contexto del diálogo con Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta de Chief Impact Offcier de IBM, el equipo de IGNITE debatió sobre algunas de las predicciones de la IA Alliance -la Alianza Europea de Inteligencia Artificial creada en el seno de la Comisión Europea para desarrollar un diálogo político abierto sobre la IA.

Esta iniciativa europea apunta directamente a la necesidad "de que los proveedores de software debemos crear un entorno seguro y acorde a currículum, donde el docente se sienta cómodo en la preparación de experiencias didácticas, porque los agentes de la IA y la IA en la sombra ya están aquí", explica Ignacio Aso, fundador de IGNITE Copilot.

La IA Alliance advierte también sobre la urgencia de que los centros educativos fijen protocolos y políticas de uso de la IA acorde a su realidad: "El aprendizaje permanente del claustro docente se convertirá en la nueva normalidad", añade Aso.

Finalmente, la alianza europea se muestra optimista sobre el hecho de que la IA y la automatización de procesos se convertirán en una ventaja competitiva para los centros educativos.

