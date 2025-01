LaLiga y Panini lanzan la colección Adrenalyn XL de la temporada 24/25

Panini y LaLiga han lanzado la colección Adrenalyn XL de la temporada 2024/25, el 'card game' que esta edición cumple 16 años. Se trata de un coleccionable que, una vez más, incluye varias de sus series especiales más veteranas junto a otras totalmente novedosas. Este año, por ejemplo, debutan series bajo los títulos '¡Vamos!', 'Air Force' o la 'Card Blindada' y reaparece la serie 'Impactos', que tantos buenos recuerdos traerá a los aficionados de Panini.

Adrenalyn XL vuelve a ofrecer series especiales que pueden insertarse dentro de la colección principal. Este año, por ejemplo, aparece como gran novedad la card Panini Extra Gold, en un homenaje al logo icónico de la empresa y a un jugador con un logro espectacular e inolvidable.

A esta novedad se suma otra más. Por primera vez Adrenalyn XL contará con un pack de once cards parallels bajo el título 'New Master 11'. Y más autógrafos originales que en temporadas anteriores, así como un archivador con 36 espacios más de los habituales (de 540 a 576) para que se puedan colocar todas las cartas con el máximo desahogo.

Para Lluís Torrent, director general y consejero delegado del grupo Panini España, «Adrenalyn XL es una colección muy especial, creativa, innovadora, que contiene un mundo muy particular en sí misma. Cada año llega cargada de novedades y estoy seguro de que todas las de esta nueva edición van a gustar a sus miles de seguidores. Siempre intentamos que salga al mercado con la máxima fuerza, la máxima intensidad y con los máximos alicientes para nuestros coleccionistas. Estos son nuestros grandes objetivos».

Para Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga: «Con productos como Adrenalyn XL estamos consiguiendo, de la mano de Panini, seguir ofreciendo a los aficionados experiencias únicas y diferentes, que les permiten disfrutar del fútbol de una forma muy especial».

A la edición inicial de Adrenalyn XL se irán sucediendo en los puntos de ventas las ya clásicas referencias que permiten ampliar y actualizar al máximo la colección: 'Box Serie Oro', 'Pocket Box Platinum 2025', 'Sobre Premium', 'Sobre Premium Oro', 'Momentum Oro' y 'Dream Box'.

Y un año más todos los coleccionistas tendrán la posibilidad de ganar los balones Puma de LaLiga EA Sports 2024/25 y la camiseta de su equipo favorito. Además, se podrá realizar una colección virtual y competir on-line (con los códigos que aparecen en los retros de cada card) y offline.

Panini España S.A vuelve a lanzar un 'starter pack' para iniciar la colección con la máxima facilidad. En el mismo, y por el precio de 10 euros, se encuentran el archivador de 576 unidades, el doble tablero de juego, el librito 'check list' para tener el control de todas las cards editadas, cuatro sobres con un total de 24 cards, 3 cartas de edición limitada en exclusiva y la fantástica Guía Adrenalyn 2024/25 para conocer todos los detalles de Adrenalyn XL 2024/25.

El Museo Legends, The Home of Football, presented by LaLiga y Panini España SA ofrecerán a los visitantes el álbum Adrenalyn XL 2024/25.

En el marco de su acuerdo de colaboración, ambas entidades han decidido regalar a los menores de 14 años que compren una entrada la Guía Oficial de la colección y dos sobres con 12 cards, hasta fin de existencias. Esta iniciativa llega después de la gran acogida que tuvo la entrega de álbumes Panini de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion que se llevó a cabo en el museo durante ambos lanzamientos.

