LALIGA y los clubes reafirman su compromiso por un fútbol libre de odio en su campaña de Navidad 2024

LALIGA presenta su campaña de Navidad 2024 recuperando la esencia del mensaje protagonizado por los niños y niñas que, sin prejuicios, «lo ven todo». Una campaña que este año es especialmente relevante ya que este año ha sido clave en la lucha que LALIGA mantiene contra el odio.

Según informó LALIGA, "tras una histórica condena judicial por insultos racistas —la primera en el fútbol español por el reconocido caso en Mestalla—, los resultados obtenidos gracias a MOOD, una herramienta de monitorización del discurso de odio en redes sociales, y la consolidación de acuerdos con el Ministerio de Inclusión y con comunidades autónomas, LALIGA exhibe resultados tangibles en su labor por erradicar comportamientos intolerantes dentro y fuera de los estadios".

Señaló que mientras se vislumbran ya las metas de 2025, la organización reafirma la relevancia del fútbol como palanca de cambio social, impulsando más de 700 iniciativas en los últimos años y comprometiéndose a seguir trabajando con determinación para proteger los valores del deporte en beneficio de las nuevas generaciones.

En palabras de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LALIGA, «estos resultados no son fruto de una labor puntual, sino de un esfuerzo constante y coordinado. Concebimos el fútbol como un motor de transformación social que trasciende el terreno de juego. La campaña de Navidad 2024 es una oportunidad para recordar un mensaje que será clave en 2025: la lucha contra el racismo y el odio no puede esperar, y el fútbol, con su enorme poder de influencia, sigue al frente de esta lucha. Seguiremos trabajando, junto a instituciones y aficionados, para que las nuevas generaciones encuentren en el deporte un espacio inclusivo, formativo y plenamente respetuoso".

CONDENA

En 2024 se ha logrado la primera sentencia condenatoria por insultos racistas en un estadio de fútbol en España, un hecho sin precedentes que sienta las bases para la acción eficaz contra quienes vulneran la dignidad de las personas. Esta resolución, "impulsada gracias a la determinación de LALIGA, supone un cambio de paradigma en la erradicación del discurso del odio en el deporte, aportando seguridad jurídica y alentando a que las denuncias prosperen con mayor celeridad. Prueba de ello es una segunda sentencia dictada en septiembre de este mismo año, por incidentes racistas en estadios de fútbol, que consolida un criterio jurídico acerca de las consecuencias penales de este tipo de comportamientos", indicó en un comunicado.

Este compromiso se extiende con la colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el uso de MOOD, una herramienta pionera de monitorización del discurso de odio en redes sociales. Esta iniciativa, que forma parte de la plataforma LALIGA VS, contribuye a reducir un fenómeno que ya ha experimentado un descenso del 45% en las expresiones de odio y del 90% en las menciones racistas respecto a finales de la pasada temporada. Estas cifras ponen de manifiesto el impacto real de las acciones coordinadas y la importancia de la tecnología en la detección y prevención de conductas intolerantes.

Asimismo, LALIGA ha estrechado lazos con dieciséis comunidades autónomas, compartiendo experiencias y buenas prácticas para combatir el racismo y la xenofobia a nivel regional. Un 94% de las comunidades ya han aplicado medidas específicas en la materia, lo que evidencia una movilización conjunta a todos los niveles. Además, la implicación de clubes, fuerzas de seguridad, deportistas, medios de comunicación y representantes políticos ha dado lugar a un ecosistema más sólido y coordinado contra el odio.

"El compromiso de LALIGA es coyuntural e impacta en todos los ámbitos de la competición. En los últimos ocho años, se han desarrollado más de 700 iniciativas y proyectos orientados a la educación, la sensibilización y la denuncia. Entre ellos, el programa Futura Afición, integrado en la FUNDACIÓN LALIGA, inculca desde la base los valores del respeto y el juego limpio. Este esfuerzo continuado refuerza el mensaje de que el fútbol debe ser un referente de integración, superación y diversidad", destacó LALIGA.

Además de los avances a nivel nacional, LALIGA señala que consolida su posicionamiento internacional al integrarse en la Red Fit for Life de UNESCO, un frente global en la lucha contra el racismo en el deporte. Este paso refuerza la vocación de liderazgo de la organización al sumar esfuerzos con atletas, expertos y diversas entidades internacionales comprometidas con la igualdad. La adhesión a Fit for Life no solo amplía el alcance de iniciativas como LALIGA VS, sino que destaca el valor de la experiencia y la trayectoria de LALIGA en materia de sensibilización, educación y generación de herramientas que promuevan un entorno deportivo más justo, inclusivo y respetuoso, dentro y fuera de nuestras fronteras.

De cara a 2025, LALIGA redoblará sus esfuerzos en pro de un fútbol libre de toda forma de odio, impulsando nuevos proyectos e iniciativas reforzando la cooperación con las autoridades.

