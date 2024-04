«Los españoles suspenden la gestión llevada a cabo por el Gobierno; sin embargo, esta valoración varía según el lugar de residencia de estos», según David Martín de la Morena, director de Estudios de IO Investigación, que señaló que las regiones que mejor valoran al Gobierno son Cataluña, con una nota de 4,68 sobre 10; seguida de País Vasco (4,51), Navarra (4,17) y Galicia (4,14).

Dijo que son los datos del estudio llevado a cabo por el Instituto IO Investigación, realizado sobre una muestra de más de 5.000 personas para analizar la percepción de los españoles sobre la situación actual del país, así como en sus diferentes comunidades autónomas. En contraposición, aquellas autonomías que valoran de forma más negativa al Gobierno central son La Rioja, con un 3,39 sobre 10; seguida de Extremadura (3,51), Cantabria (3,62) y Asturias (3,65).

Según el análisis, los españoles valoran mejor de media al gobierno de su propia Comunidad Autónoma que al Gobierno de España (4,55 vs 3,87). Por regiones, Castilla-La Mancha (5,21), País Vasco (5,10), Navarra (4,79) y la Comunidad de Madrid (4,72) son las que valoran de forma más positiva a su ejecutivo.

Cuando se comparan las valoraciones medias de ambos organismos, según comunidad autónoma, se observa que sólo Cataluña valora de manera similar tanto al Gobierno central (4,68 sobre 10) como al autonómico (4,52 sobre 10). Las Comunidades Autónomas que muestran mayor diferencia entre la valoración del gobierno central y el gobierno autonómico son Castilla-La Mancha (3,67 vs 5,21), La Rioja (3,39 vs 4,53) y Aragón (3,70 vs 4,71).

PEDRO SÁNCHEZ SUSPENDE

«La nota media que los españoles otorgan al presidente del Gobierno es de 3,6 puntos sobre 10, con un 55% de los españoles valorando a Pedro Sánchez de manera negativa o muy negativa», apuntan desde IO Investigación. No obstante, esta puntuación varía según la región de residencia, siendo Cataluña -con 4,77 puntos sobre 10- la que mejor valora a Pedro Sánchez. Tras ella, y a gran distancia del resto, está el País Vasco (4,43 sobre 10) y Navarra (3,92 sobre 10). En contraposición, aquellas autonomías que peor valoran a Pedro Sánchez son La Rioja (3,06), Extremadura (3,2), Cantabria (3,23), Asturias (3,25) y Castilla y León (3,31).

El estudio también indica que, en líneas generales, la mayoría de los españoles valoran de manera más positiva a todos los presidentes autonómicos que al presidente de España (4,34 vs 3,60). La excepción es Pere Aragonés, ya que el de Cataluña es el presidente autonómico con peor nota por parte de los españoles, con un 3,21 de media.

DEFENSA DE INTERESES

Según el conjunto total de los españoles, las autonomías que mejor defienden los intereses de su región frente al Gobierno de España son la Comunidad de Madrid (37,25%) y el País Vasco (36,58%). Asimismo, es relevante que el 30% de los españoles selecciona a Cataluña como una Comunidad Autónoma que tiene un presidente que defiende los intereses de su región frente al Gobierno Central (29,41%).

Sin embargo, es reseñable que casi la mitad de los españoles consideran que su presidente autonómico no defiende los intereses de su Comunidad Autónoma frente al Gobierno central (47,34%); frente al 15 % de los españoles que opinan que su presidente autonómico sí defiende ampliamente los intereses de su región frente al Gobierno nacional.

Por su parte, las regiones que consideran en mayor medida que su gobierno autonómico defiende los intereses de sus ciudadanos frente al Gobierno central son el País Vasco (5,23 de media sobre 10), Castilla-La Mancha (5,19) y la Comunidad de Madrid (5,13).

En contraposición, las autonomías que, en menor grado, creen que se defienden sus intereses frente al ejecutivo central son Castilla y León (3,72), Asturias (3,88), Cantabria (3,94), Extremadura (4,02) y Galicia (4,04).

GESTIÓN AUTONÓMICA

Desde IO Investigación apuntan que para evaluar a los presidentes y la gestión de sus respectivos gobiernos se han tenido en cuenta las distintas políticas que han llevado a cabo en materias como desempleo, sanidad, listas de espera, políticas sociales, lucha contra la corrupción, educación, seguridad, defensa de las libertades o turismo, entre otras.

Los datos demuestran que las materias mejor valoradas por el conjunto de los españoles hacen referencia al turismo, con una nota de 5,46 sobre 10; seguida de la limpieza (5,02), la defensa de las libertades (4,90) y la seguridad (4,88).

En contraposición, lo que peor valoran los españoles es la gestión autonómica de las listas de espera médicas (3,38), la lucha contra la corrupción (3,72), la inmigración (3,95) y la sanidad (4,06).

En el estudio, además, los españoles desvelan cuales son las políticas que, en su opinión, destacan en cada una de las comunidades autónomas En el caso del turismo (la mejor valorada), los españoles en su conjunto piensan que Canarias, Andalucía, Madrid, Cataluña y Baleares son las regiones donde se llevan a cabo mejores políticas en esta materia.