ISDIN ha conseguido por sexto año consecutivo la certificación Top Employer que reconoce a las mejores compañías en las que trabajar en España por las excelentes condiciones laborales que ofrece a sus empleados.

Según los criterios de la organización, ISDIN ha renovado la certificación por sus políticas que apuestan por el bienestar de las personas y las ponen en el centro de su estrategia, fomentando el talento, el aprendizaje y su empoderamiento. «Desde el área de Personas, impulsamos todas las iniciativas que refuercen nuestro foco: Be your best You, inspirando la curiosidad, la innovar, el crecimiento, el aprendizaje; fomentamos el compromiso social, y buscamos generar el espacio en el que cada persona sea su mejor versión», explicó Áurea Benito, People Director de ISDIN, que añadió que «este no es un reconocimiento al área de People, sino a nuestro propósito de compañía que es inspirar a las personas para que disfruten de una vida saludable, feliz y bonita "

ISDIN está en el TOP 15 de las 137 empresas españolas que han conseguido esta certificación del Top Employer Institute. De esta forma, el laboratorio seguirá formando parte del grupo de empresas que ofrecen el mejor entorno y condiciones para que las personas del equipo sientan un gran orgullo de pertenencia y compromiso, tal y como se desprende de las encuestas de Engagement que se realizan periódicamente.

Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas de personas, y el sello Top Employer es un programa de certificación internacional que evalúa a compañías de 121 países y reconoce a las organizaciones con las mejores condiciones laborales.

El proceso de certificación de Top Employers analiza y audita más de 600 buenas prácticas de Recursos Humanos en 6 áreas: estrategia del negocio, cultura de compañía, atracción de talento, desarrollo de personas, compromiso y escucha del empleado, y ética y sostenibilidad.