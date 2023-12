Gilead Sciences, «como parte de su compromiso con el paciente y con la lucha contra el VIH», comunicó la resolución de la segunda edición de las Becas Gilead-PRO para el desarrollo de estrategias que aumenten la difusión e implementación de los Resultados Reportados por el Paciente (PROs, en sus siglas del inglés) en la práctica clínica.

Tras el éxito de la primera edición, esta busca impulsar la realización de proyectos o actuaciones concretas centradas en cuantificar el estado de salud de las personas que viven con VIH, a través del uso en la práctica clínica de herramientas que permitan medir los Resultados Informados por los Pacientes (PROs).

Estos proyectos deben resultar beneficiosos para las personas con VIH, para la comunidad científica y, en definitiva, para la sociedad. En su segunda edición, Gilead ha reconocido siete proyectos que se llevarán a cabo en Madrid, Andalucía, Galicia, Asturias e Islas Baleares. La dotación total de la convocatoria asciende a 200.000 euros y cada proyecto puede recibir un máximo de 30.000 euros para su ejecución en un plazo no superior a 24 meses.

Aunque los avances en el tratamiento antirretroviral han conseguido cambiar el pronóstico de las personas que viven con el VIH, todavía se puede seguir avanzando en la mejora de su calidad de vida, especialmente cuando se compara con la población general.

La disponibilidad de herramientas que permitan a los profesionales sanitarios recoger los síntomas reportados por las personas con VIH, permiten mejorar la calidad de la atención asistencial al facilitar la toma de decisiones clínicas. Por ello, el desarrollo e implementación de medidas que mejoren la comunicación médico-paciente es clave en la mejora individualizada del manejo de las personas con VIH.

La selección de los proyectos becados ha sido realizada por un Comité Evaluador independiente formado por reconocidos especialistas en VIH, entre farmacéuticos, clínicos y representantes de organizaciones de pacientes que han valorado los proyectos en función de su calidad científica y metodológica, así como su alineamiento con las necesidades actuales de las personas con VIH y con el 4.º objetivo estratégico del Plan de prevención y control de la infección por el VIH y las ITS 2021-2030 en España.

Los beneficiarios son la Fundación SEIMC GeSIDA, de Madrid, por el proyecto 'Implementación de la calidad de vida como un elemento de salud en la atención de las personas con VIH dentro del Sistema Andaluz de Salud del doctor Ignacio Pérez Valero; la Fundación Profesor Novoa Santos, de A Coruña, por el proyecto 'SiMON-PRO-VIH Sistema inteligente de monitorización de PROs en personas que viven con VIH' de los doctores Luis Margusino Framiñan, Purificación Cid Silva y Álvaro Mena; la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS), de Huelva, por la 'Estrategia de implementación de PROs en práctica clínica habitual' del doctor Miguel Raffo; el Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de Palma de Mallorca, 'Análisis de viabilidad y potencial impacto de la implementación de PROs en la práctica clínica asistencial en los pacientes infectados por el VIH' del doctor Francisco Fanjul; la Fundación Hospital de Jove, de Gijón, por el proyecto 'Implantación del uso de PROs en personas que conviven con VIH mediante una herramienta de telefarmacia en un hospital comarcal' del doctor Juan José Corte; la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, por 'Usabilidad de una aplicación móvil para la dispensación extrahospitalaria de medicamentos y para mejorar la adherencia en pacientes VIH ambulatorios' de la doctora Teresa Molina Garcia, y el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz- IdiPAZ, de Madrid, por el proyecto 'Proof of concept, pilot, open, single centre randomized study of a group intervention Vs. robotic companion pets to reduce loneliness in elderly persons living with HIV' de la doctora Rosa de Miguel Buckley.