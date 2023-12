La America’s Cup y CUPRA han firmado un acuerdo según el cual, la firma automovilística con sede en Martorell (Barcelona) se convierte en nuevo Global Partner del trofeo deportivo más antiguo del planeta cuya 37ª edición se celebrará en Barcelona entre los meses de agosto y octubre de 2024.

Para marcar el inicio de esta colaboración, la marca ha presentado el ‘CUPRA Cube’ en el barrio de la Barceloneta. El innovador temporizador en colaboración con Omega, el Cronometrador Oficial de la 37ª America's Cup, presenta el lema 'Two dreams. One countdown' (‘Dos sueños. Una cuenta atrás’). Cuando el cronómetro llegue a cero, no solo dará el pistoletazo de salida a la Copa, sino que también revelará las primeras imágenes del nuevo CUPRA Terramar, el coche oficial de la competición. El SUV deportivo electrificado de la marca, que rinde homenaje al lugar de nacimiento de CUPRA, también se presentará íntegramente en el marco de la 37ª America's Cup.

Como Global Partner, CUPRA tendrá una presencia relevante durante todo el evento, conectando con los aficionados de la vela de todo el mundo y reforzando la visibilidad de la marca a nivel global. Durante la competición, CUPRA formará parte de la 'fan zone' del Race Village para conectar con los seguidores, ciudadanos de Barcelona y visitantes.

«En CUPRA, creemos que nuestra ciudad es el lugar ideal para albergar la 37ª America's Cup y convertirse en el epicentro del deporte a nivel global», ha explicado Wayne Griffiths, CEO de CUPRA. «Como marca deportiva impulsada por la emoción, estamos orgullosos de patrocinar eventos internacionales de gran escala que se alinean totalmente con nuestros valores y nuestra ambición de inspirar al mundo desde Barcelona y de salir a ganar. Esta es también una gran oportunidad para revivir aquel espíritu inolvidable de los Juegos Olímpicos de 1992, con una competición verdaderamente internacional que mostrará la mejor faceta de esta vibrante ciudad», ha añadido.

El año que viene, por primera vez en la historia de la competición, también se celebrará la Puig Women's America's Cup. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a las regatistas una plataforma para mostrar sus habilidades y su talento en una regata de alto nivel y ofrecerles una forma de desarrollar sus habilidades en la America's Cup. Además, la Youth America's Cup, una regata para participantes menores de 25 años, permitirá a los nuevos talentos mostrar al mundo de lo que son capaces. Con el patrocinio de la 37ª America's Cup, CUPRA pretende apoyar la inclusión en el deporte e inspirar a las nuevas generaciones.

«Estamos muy orgullosos de que CUPRA se una a la familia de patrocinadores de la 37ª America's Cup», ha dicho Grant Dalton, CEO de la America’s Cup. «Sabemos que están muy orgullosos y que les apasiona Barcelona, el rendimiento y la obsesión, valores que también representa la America's Cup. CUPRA nos ayudará a conectar con la gente de Barcelona y de todo el mundo, a través de activaciones atrevidas que cuenten la historia del evento, su innovación, su historia y su inspiración», ha añadido.

La America's Cup es la regata sin segundo puesto. O se gana o se pierde, y así ha sido durante más de 170 años. Creada en 1851, la competición tiene un gran impacto a nivel mundial y una esencia de desafío constante. Su propósito de crear sinergias entre el diseño, el rendimiento y la innovación son rasgos también profundamente arraigados en el ADN de CUPRA. La regata tendrá lugar en la zona del Port Vell de Barcelona y a lo largo de la playa, hasta el Port Olímpic.