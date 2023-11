El Hospital Universitario Gregorio Marañón, en Madrid acoge ‘Retratos con Esperanza’, la iniciativa artística promovida por Gilead Sciences, con la colaboración de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) y el aval de SOLTI, con la que se quiere dar una mayor visibilidad al cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), el subtipo más agresivo y difícil de tratar de los carcinomas de mama.

Según informó Gilead, tras el éxito de ‘Cuadros con Esperanza’, un proyecto que unía Inteligencia Artificial (IA) y arte para capturar y trasformar los sentimientos expresados por las pacientes a partir de una serie de entrevistas, ‘Retratos con Esperanza’ «da un paso más allá».

Artistas plásticos -Santiago Picatoste, Lara Padilla, Silvia Kowalsky y Luis Feo- se han reunido con tres pacientes de CMTNm y un familiar para conocer mejor sus historias personales, los retos y dificultades a los que hacen frente y los sentimientos que ha despertado su situación. De esta forma, han logrado plasmar en sus obras todas estas emociones y especialmente la «esperanza» que pacientes y familiares depositan en la investigación y la innovación en torno a esta patología.

Este proyecto, «que evidencia el compromiso de Gilead Science con el cáncer de mama metastásico (CMm) en general y el triple negativo metastásico en particular, busca», según indicó la compañía, «dar a conocer, a través del arte, la importancia de la innovación terapéutica como el principal foco de esperanza para estas pacientes. Las pacientes metastásicas son las grandes invisibles del cáncer de mama puesto que se encuentran fuera del mensaje de positividad del lazo rosa. Son mujeres en las que cada día cuenta. Históricamente, las alternativas terapéuticas efectivas disponibles para el CMm han sido escasas, empeorando su calidad de vida de forma progresiva».

Ante el reto de dar solución a esta enfermedad, las pacientes demandan un mayor apoyo a la investigación. Para ellas, «la última innovación terapéutica es esencial ya que, en muchas ocasiones, se trata de su última esperanza. Son pacientes con necesidades médicas extremadamente urgentes a cubrir desde el punto de vista clínico, social y emocional», señaló Gilead.

El cierre del acto ha corrido a cargo de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute Teresa, quien ha apoyado esta iniciativa y ha destacado la necesidad de sensibilizar y dar voz a las pacientes. "Es un orgullo dar cabida a estos proyectos que vienen a aunar el calor humano, la innovación y la esperanza", ha señalado Matute, quien añadió que el Ejecutivo autonómico trabaja diariamente «por llenar de calidad de vida el presente y el futuro de estas personas, con una estrategia contra el cáncer que engloba pilares como la humanización, la investigación o los tratamientos, y cuyo primer peldaño siempre es la prevención, con programas como DEPRECAM, que acoge una población diaria que supera las 900.000 mujeres».

Por otra parte, la doctora Sonia García de San José, gerente del Hospital Universitario Gregorio Marañón, quien ha realizado la apertura institucional, ha puesto de relieve la importancia de incluir el arte dentro de las instalaciones para "crear un ambiente propicio para que todo el gran conocimiento científico también repercuta en una mejor calidad asistencial y sentimiento durante la estancia en el hospital". A este respecto, ha valorado el impulso de este tipo de acciones para «dar más calor al trabajo que hacemos en el Hospital Oncológico y de Terapias Avanzadas del Gregorio Marañón».

El doctor Miguel Martín, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que también ha acudido a la presentación de la muestra, ha apuntado que «el objetivo actual en cáncer de mama metastásico es cronificar la enfermedad, intentar que vivan el mayor número de años de vida posible con una buena calidad de vida».

Por su parte, David Marín, director de Oncología de Gilead ha subrayado que «las pacientes de cáncer de mama metastásico son las grandes invisibles ya que no se encuentran bajo el lazo rosa, sino el negro. Para estas pacientes, con opciones terapéuticas muy limitadas, cada día cuenta. Por eso, desde Gilead, nos comprometemos a trabajar sin descanso para proveer de soluciones a las necesidades no cubiertas de estas pacientes, ofreciendo esperanza a estas mujeres que no pueden esperar, cambiar su pronóstico y colaborar con todos los agentes implicados para que estas soluciones lleguen lo antes posible a quiénes las necesitan».

En este sentido, la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) reclama más investigación y un mayor acceso a la innovación para las pacientes que actualmente padecen este tipo de cáncer; pero, sobre todo, para las del futuro. Pilar Fernández, paciente de cáncer de mama metastásico y presidenta de la AECMM, incide en que «necesitamos dar visibilidad a esta enfermedad de la que se desconocen las cifras o el gran impacto que tiene este tumor en la vida de las pacientes y en sus familias. Dependemos de la investigación y sus avances porque la supervivencia y la calidad vida de estas pacientes es muy delicada. Tenemos que ser todos conscientes de esta realidad y trabajar conjuntamente por ellas».

Este proyecto ha supuesto un gran desafío. En palabras de uno de ellos, Santiago Picatoste, artista plástico, pintor y escultor, «todos nosotros iniciamos esta andadura con una idea muy diferente del cáncer de mama, más cercana a la imagen del lazo rosa que vemos habitualmente. Nos hemos encontrado con historias muy distintas, muy fuertes e inspiradoras que nos han enriquecido tremendamente, tanto en lo personal, como en el proceso de creación artística. Si nuestras obras sirven para dar voz y sacar de la invisibilidad a estas pacientes, bienvenidas sean».

‘Retratos con esperanza’ girará durante los próximos meses por distintas ciudades españolas y sus obras originales estarán expuestas en la célebre galería Duran Arte y Subastas a partir del 14 de noviembre. Gilead Sciences donará todas las obras a la AECMM, que finalmente las subastará y destinará toda la recaudación a proyectos de investigación en el campo del cáncer de mama triple negativo metastásico.