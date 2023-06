Concluida la última etapa de pruebas, desarrollo y entrenamientos a bordo de sus AC40 en aguas de Auckland (Nueva Zelanda), el equipo Defensor de la America’s Cup, Emirates Team New Zealand, ha puesto rumbo a Barcelona para instalarse próximamente en su base y proceder a la botadura del Te Rehutai para probar por primera vez la navegación a bordo de su AC75 en la sede de la 37ª America's Cup.

Retrocediendo en el tiempo, desde la navegación inaugural del primer AC40 en septiembre de 2022, Emirates Team New Zealand ha navegado más de 70 días con sus dos AC40, tanto en condiciones estándar de monotipo (one design), como con su prototipo LEQ12, al que ha sometido a diversas verificaciones en el diseño de sus sistemas específicos y foils (hidroalas).

En términos logísticos, no ha sido una misión sencilla para el personal de tierra, que en ocasiones ha tenido que administrar simultáneamente dos programas de embarcaciones. Sin embargo, el equipo de diseño ha ido adquiriendo día tras día datos valiosísimos sobre el comportamiento de los barcos, mientras el equipo de regatas ha disfrutado de la multitud de horas invertidas en esta nueva y emocionante clase.

«El AC40 es un barco pequeño y genial para navegar. Sé que la mayoría de la gente piensa que con 40 pies (12 metros de eslora) no es tan pequeño, pero en comparación con el AC75, es como un juguetito. Es ágil, ligero, muy sensible y requiere un alto nivel de concentración», afirmó el timonel Nathan Outteridge.

Su compañero Peter Burling, timonel y skipper, coincide: «Da la sensación de conducir un kart, más que un coche de carreras como el AC75 Te Rehutai. Eso significa que (su comportamiento) es realmente interesante tanto en la salida, como en lo que se refiere a su agresividad en la virada, en las maniobras o las fuerzas G en las que se mueve. Y, aunque no alcanzas la misma velocidad máxima que el AC75, no estás a muchos nudos de distancia».

La relación y las comunicaciones esenciales que se requieren entre los dos timoneles y la tripulación han sido el eje central de un intenso entrenamiento de regatas barco contra barco para ambas tripulaciones. Burling, Outteridge, Blair Tuke y Andy Maloney se han enfrentado a Josh Junior, Marcus Hansen y Sam Meech, además de incorporar a nuevos talentos a la caña,alternando entre Liv Mackay y Leo Takahashi.

La segunda tripulación supone una competencia formidable: "Nos llamamos el Equipo A", explica Josh Junior. "Sin duda salimos ahí fuera e intentamos ganarles, en el fondo eso es lo que les hace falta. Se necesita un equipo en el que unos puedan desafiar a otros y continuar esforzándose. Tenemos un equipo muy amplio, capaz de competir con dos barcos y de exigirles el máximo".

Andy Maloney está muy acostumbrado a competir en el agua con su antiguo compañero Junior: "Las regatas contra el otro barco nos han mantenido alerta como equipo. Hemos podido entrenar las presalidas, practicar diferentes rutas y maniobras. Cada día salimos al agua de la forma más amistosa posible, pero al final de cada jornada siempre acabas por saber quién se ha llevado la palma".

COMPETITIVIDAD

Sin embargo, los AC40 no son sólo el presente. Se trata del futuro tanto del equipo como de la America's Cup y de cómo sacar el máximo partido a la próxima generación. "El AC40 es en realidad el trampolín para los próximos regatistas de la America's Cup. No se trata de ser la persona más fuerte. Se trata de ser el mejor regatista, independientemente de si eres alto o bajo, más pesado o ligero. Si puedes navegar muy bien en un AC40, seguro que también lo puedes hacer en un AC75", explica la diseñadora de Emirates Team New Zealand, Elise Beavis, que junto a Josh Junior gestiona en estos momentos la selección de los equipos de la Youth y la Puig Women’s America’s Cup de Emirates Team New Zealand.

"Vamos a incorporar más jóvenes y más mujeres a nuestro equipo, que son el futuro de Emirates Team New Zealand", afirmó Junior. "Haciendo que se unan a nuestro programa de dos barcos y que realmente aumenten sus habilidades como hemos hecho con Liv y Leo, seguiremos haciéndolo con otros regatistas. Es una gran parte de nuestro programa".

El AC40 «de serie» (monotipo) Te Kākahi de Emirates Team New Zealand está siendo desmontado y cargado en su plataforma de carga a medida, listo para su viaje a Barcelona, donde se disputarán las primeras regatas oficiales de la 37ª America's Cup, con la primera regata preliminar en Vilanova i La Geltrú, del 14 al 17 de septiembre.

"Llegar a Vilanova va a ser muy emocionante", declaró el entrenador de regatas Ray Davies. "Con el factor del diseño único, todo dependerá de las habilidades de los regatistas. Así que todo se reducirá a ver quién ha invertido más tiempo en entender estos barcos. En realidad, se trata de mostrar las habilidades de los regatistas, de los cuatro que van a bordo, cómo se comunican y cómo afrontan la presión. Así que hemos estado intentando reproducir esa misma situación de presión. Será fascinante ver qué equipo sale vencedor".

Con ocho AC40 repartidos entre los seis equipos de la America's Cup, la regata preliminar será la primera prueba real del estado de forma de las tripulaciones en competición. Pero habrá muchas más "primeras veces" durante los próximos dos meses en Barcelona, cuando todos los equipos empiecen a navegar en la misma extensión de agua y a analizar todos y cada uno de sus movimientos.