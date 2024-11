Nadal conoce bien a su posible rival en Málaga

Rafael Nadal se mediría a Botic van de Zandschulp en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis que enfrenta a España y Países Bajos en el caso de que David Ferrer le elija por delante de Roberto Bautista. El primer paertido está programado para las 17:00 horas y a él le segfuiría el que disputarían los respectivos números 1 de cada país: Carlos Alcaraz y Tallon Griekspoor.

En su carrera, ambos jugadores se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en 2022 y con el mismo resultado: victoria del jugador de Manacor sin ceder un set. El primer enfrentamiento se produjo en la tercera ronda de Roland Garros y el rey de la tierra se deshizo del neerlandés en tres mangas: 6/3 6/2 6/4. De esa manera Nadal escalaba otro peldaño al que sería su último Roland Garros ganado, el decimocuarto de su carrera. Apenas un mes después se volverían a ver las caras ambos jugadores, esta vez en Wimbledon. La superficie era muy diferente pero el resultado fue muy parecido. El ya ganador de 22 Grand Slams se imponía en octavos de final por 6/4 6/2 7/6 (8) y afrontaba unos cuartos de final ante Taylor Fritz que a la postre iba a ser su último partido en Wimbledon ya que a pesar de ganar al norteamericano, no jugaría las semifinales ante Nick Kyrgios al lesionarse la zona abdominal.

Van de Zandschulp, número 80 del ranking ATP y de 29 años de edad, tuvo su mejor ranking precisamente hace dos años cuando llegó a ser el número 22 de la clasificación mundial. El jugador de Países Bajos no ha ganado ningún título en su carrera pero fue capaz de vencer en el US Open de 2024 a Carlos Alcaraz por un inapelable 6/1 7/5 6/4. Rra la primera vez desde 2021 ennal que el murciano no perdía en una segunda ronda de un Grand Slam.