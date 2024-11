Apenas quedan 48 horas para que se inicie la cuenta atrás de la retirada de Rafael Nadal del tenis profesional y los interrogantes sobre cómo será ese adiós todavía siguen abiertos. El manacorí, que está entrenando desde el pasado viernes en la pista del Martín Carpena de Málaga, que será el escenario de su último baile, todavía no ha tomado La gran decisión. «Me gustaría ganar la Copa Davis, ya sea jugando o animando desde la grada y si no me veo en condiciones de poder ganar, será el primero que lo diga», ha apuntado en los medios oficiales de la RFET.

A día de hoy, las dudas en torno a cómo será el homenaje que le tribute el mundo del tenis en su retirada se acumulan. Nadie sabe en qué consistirá la fiesta ni siquiera cuándo será. España tiene previsto debutar en esta fase final de la Copa Davis el próximo martes en el partido de cuartos de final ante Países Bajos. Con Carlos Alcaraz como número uno y Bautista, previsiblemente como dos, las opciones de Nadal pasarían por jugar el dobles con Marcel Granollers... aunque todo está supeditado al estado físico del ‘manacorí’ y que suba o baje el pulgar para que el seleccionador David Ferrer pueda tener las cosas más claras.

Destacar que el número uno del equipo español, Carlos Alcaraz, llegó a Málaga este sábado para unirse a España y preparar las finales de Copa Davis, «probablemente uno de los torneos más especiales» que va a jugar, donde espera ayudar a que Rafa Nadal «se retire con un título».

Después de que este viernes quedara eliminado de las Finales ATP, el número tres del mundo viajó desde Turín en vuelo privado hacia Málaga, donde ha aterrizado sobre las 13.00 horas de este sábado para incorporarse a la expedición del equipo español.

El tenista murciano llegó sonriente y atendió a una veintena de aficionados que se acercaron para pedirle fotos y autógrafos. Tras pararse con todos los presentes, se trasladó directamente al hotel de concentración de los equipos de la Davis, el Higuerón Resort de Fuengirola.

Así, el capitán David Ferrer tendrá durante tres días a sus cinco jugadores (Alcaraz, Nadal, Bautista, Granollers y Martínez Portela) para preparar el cruce de cuartos contra Países Bajos del próximo martes a las 17.00 horas.

Alcaraz, que será el número uno del equipo español, llega a la competición tras jugar en Turín con un catarro que le impidió rendir al cien por cien en la Copa de Maestros, donde tuvo que colocarse una cinta nasal para facilitar la respiración y que todavía mantiene.

Carlos Alcaraz será quien defienda a España en el segundo punto de los individuales contra el neerlandés Tallon Griekspoor, aunque está por ver si Rafa Nadal será el elegido para jugar el primero.

Como expresó tras su última derrota ante el alemán Alexander Zverev (7-6 (5) y 6-4), Alcaraz ya está enfocado en el camino hacia la Ensaladera, que será «muy especial» por la retirada de Rafa Nadal, al que quiere despedir con un título porque «se lo merece por la carrera que ha tenido».

«Probablemente, es el torneo más especial que vaya a jugar en mi carrera, por las circunstancias y porque la Copa Davis siempre ha sido un torneo que me encantaría ganar algún día», decía este viernes.

«Para mí, representar a España es una de las cosas más grandes que hay en el mundo, y tener a Rafa al lado, sabiendo que es su último torneo, lo va a hacer mucho más especial», resumió Carlos Alcaraz, que esta ante la oportunidad de ganar su primera Copa Davis junto al mejor tenista español de la historia.