Nadal ultima su preparación para la final de la Copa Davis de Málaga

La despedida de Nadal del tenis de competición será en Málaga, pero no se sabe cuándo exactamente dado el formato de competición. Quien no estará en el Martín Carpena será Toni Nadal. «Voy a faltar porque esos días tengo trabajo y tengo que estar en Roma», dijo ayer en los micrófonos de Radio Marca. El tío y exentrenador de Rafael Nadal, con el que conquistó 17 de sus 22 títulos de Grand Slam, también explicó cómo ver a su sobrino. «Le he visto entrenar estos días a muy alto nivel, hacía tiempo que lo veía entrenar tan bien, pero hay que esperar y ver porque entrenar no es lo mismo que la competición».

Por otra parte, Feliciano López, director de las finales de la Copa Davis, consideró que el capitán español, David Ferrer, y el propio Nadal sabrán aunar un adiós «tan especial» y los intereses del equipo, porque «lo último que haría» el exnúmero uno es «anteponer su ego».

«Lo más importante es, y Rafa ha sido muy claro, no hacer nada que pueda afectar al equipo. La prioridad es España. Una vez termine su participación haremos algo, pero no sabemos cuándo será esa celebración, lo decidiremos sobre la marcha», indicó.