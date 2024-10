Toni Nadal ha sido entrenador de Rafael Nadal desde sus inicios hasta el año 2017, fecha en el que le sustituyó Carlos Moyà. Precisamente Moyà ha sustituido como director técnico de la Rafa Nadal Academy al propio Toni Nadal, que pasa a ser embajador de la misma.

No me ha quedado claro si sabía hace un mes que Rafa se iba a retirar o se enteró el mismo día que publicó el vídeo en las redes sociales.

-Lo supe hace un mes cuando él me dijo que había tomado esta decisión. Lo del vídeo lo supe unas horas antes. Él lo tenía bastante asumido. Cuando ves que las cosas no funcionan, ¿qué vas a hacer?

-«Enhorabuena. Has tenido una buena carrera», ha comentado que le dijo cuando anunció en un chat de WhatsApp que tenéis los hermanos y algunos sobrinos mayores. Un poco seco ¿no?

-Es que yo no soy de dar grandes elogios, pero igual el raro soy yo. Rafael sabe perfectamente lo que pienso de su carrera y siempre prefiero decir las cosas a la cara, no a través de un grupo.

-La despedida ideal hubiera sido en Roland Garros, ¿no?

-Esa hubiera sido mi ilusión, anunciar que se retiraba y hacerlo en Roland Garros. El problema es qué hace todos esos meses hasta finales de mayo.

-La derrota ante Djokovic en los Juegos ¿fue el momento clave para la retirada?

-Para nada. Djokovic jugó muy bien. El problema fue que no pudo hacer preparación para la temporada de tierra. En Roland Garros no estuvo muy lejos de Zverev. En el segundo set incluso tuvo break. Pero cuando vienes sin partidos todo se complica y si hubiera tenido la suerte de haber tenido un sorteo más favorable en el que pudiera hacer dos o tres partidos hubiera cogido un rodaje muy bueno para afrontar con algunas garantías sus partidos con los mejores.

-El último calvario empieza en enero de 2023 cuando se lesiona en Australia pero no se opera hasta junio.

-Rafael hizo lo que le indicaron, no fue bien, y luego se tuvo que operar, pero otras veces había ido bien.

-Me ha sorprendido mucho que Nadal quiere jugar en Málaga.

-¿Por qué?

-Porque lleva tiempo sin jugar, porque la superficie no le favorece…

-No veo que esté para sustituir a Alcaraz, claro, pero luego hay que ir viendo cómo está cada uno esos días. No sé si es lógico que juegue en Málaga y no la Rod Laver Cup, pero sí sé que el otro día le vi entrenando con un argentino que anda por el 30 del mundo y Rafael no era inferior. Luego ya veremos en el día a día en Málaga cómo están los jugadores y a ver qué deciden el capitán David Ferrer y Rafael.

-¿Se puede sentir agraviado Pedro Martínez, que jugó en Valencia y no ha sido convocado para la final?

-Cuando se lesionan Carvajal o Unai Simón, les sustituyen otros. ¿Y cuando están en condiciones de volver? ¿Qué pasa? Pedro Martínez se podría sentir agraviado si él sabe que puede jugar mejor que Nadal. Pero eso lo decide el seleccionador. Y no se trata de que es Rafa. Lo que está claro es que Ferrer no correrá el riesgo de no ganar la Copa Davis y poner a Rafael si no lo ven en condiciones y tampoco Rafael querrá salir a la pista si no está bien. ¿Tú qué harías si en un partido importante Cristiano Ronaldo o Messi no están en su mejor nivel? Yo tengo claro lo que haría. Los pondría siempre.

-¿Debería jugar algún torneo entre la exhibición de Arabia y antes de la Copa Davis?

-La lógica puede indicar que sí.

-¿Habrá un gran homenaje en la academia?

-No tengo ni idea.

-Algo debe de saber si es el director de la academia.

-Es que ya no lo soy.

-¿Y quién lo es?

-No lo sé. (En la página web ahora Toni Nadal figura como embajador y Carlos Moyà, director técnico, cargo que antes desempeñaba el propio Toni Nadal). Yo estoy disponible para colaborar en lo que me pidan, pero no tengo ningún cargo.

-¿Debería jugar Rafael algún torneo antes de la Copa Davis?

-La lógica te puede indicar que sí, pero no sé l que tiene pensado su equipo.

-¿Cómo fue la transición del cambio de entrenador entre usted y Carlos Moyà?

-Fue buena. Yo decidí no seguir como entrenador y me sustituyó él en 2017. Y la relación sigue siendo buena.

-¿Qué ocurrió en el Roland Garros de 2018?

-No fue nada especial. Fui a París a ver a mi sobrino y un día Carlos me dijo que pasara a la pista. Y luego el día de la final el equipo tuvo la deferencia de dejarse en el' box' el sitio del entrenador principal.