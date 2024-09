Nadal, convocado para jugar las finales de la Copa Davis

El tenista mallorquín Rafa Nadal es la gran novedad en la lista de David Ferrer para la 'Final a 8' de la Copa Davis que se disputará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena entre el 19 y el 24 de noviembre, una lista en la que también se encuentran Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, según anunció este lunes el capitán David Ferrer.

El jugador balear, que no juega un partido desde su eliminación en los pasados Juegos Olímpicos de París, volverá a disputar esta competición cinco años después de ayudar a España a conquistar en Madrid ante Canadá su sexta y última 'Ensaladera'. El de Manacor, que sólo ha perdido un partido en su carrera a nivel individual en una Copa Davis que ha conquistado en cinco ocasiones, estará acompañado en la capital costasoleña por Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, con los que intentará superar el cruce de cuartos ante los Países Bajos.

📢 Este es el momento... David Ferrer anuncia oficialmente que 𝐃𝐨𝐧 𝐑𝐀𝐅𝐀𝐄𝐋 𝐍𝐀𝐃𝐀𝐋 jugará la Final 8 de la #CopaDavis en Málaga#MAPFREtenis | #VamosEspaña pic.twitter.com/jw1lXLj4c5 — Tenis España (@RFETenis) September 23, 2024

El tenista murciano, que dos días antes del inicio de esta ronda podría disputar la final de las Finales de la ATP de Turín (Italia), volverá a liderar el equipo español de Copa Davis. Un Alcaraz que podría lograr su primera 'Ensaladera' en Málaga, consiguiendo así cerrar un año mágico en el que ha conseguido levantar dos 'Grand Slam' --Roland Garros y Wimbledon-- y sumar una medalla de plata olímpica.

Además del de El Palmar, repetirán en el equipo Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, todos ellos presentes en el 'round robin' disputado en Valencia en la que el equipo español logró la clasificación para esta 'Final a 8'. Así, el único que no estará en Málaga después de estar en La Fonteta será Pedro Martínez.

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, afirmó tras dar a conocer la lista que les hace «mucha ilusión» tener la presencia de Rafa Nadal en el equipo. «Estoy muy orgulloso del equipo y de lo que conseguimos en Valencia. Vamos a hacer un gran papel», añadió en el acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFEF) comentó que en Valencia fueron «unas series muy difíciles». «Tenemos muchísima ilusión, la última vez que ganamos fue en 2019. Este año nos hace ir con muchísima ilusión a esa 'Final a 8' en Málaga. Por qué no ganar una séptima Copa Davis», apuntó.

Además, el director de las Finales de la Copa Davis, el español Feliciano López, deseó a David Ferrer y al equipo español "lo mejor" después de lo "duro del año pasado", donde el capitán no pudo contar con "los mejores jugadores". "Este año me quede muy feliz después de ver al equipo en Valencia. Tengo la sensación de que en Málaga van a pasar cosas muy bonitas", indicó.

Por último, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, agradeció "la manera de trabajar" de David Ferrer porque da "mucha tranquilidad". "La sinergia entre él y el equipo es muy importante. Hay muy poco países en los que cuando una gran figura se va aparezca otra. El equipo es un equipazo", concluyó.

Unas finales de la Copa Davis en las que se disputarán del 19 al 24 de noviembre en el Palacio José María Martín Carpena de Málaga y en las que, además de España, estarán presentes la actual campeona, Italia, Argentina, Estados Unidos, Australia, Alemania, Canadá y el rival de los españoles en cuartos de final, Países Bajos.