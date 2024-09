Rafa Nadal ha sido el primer invitado de la nueva temporada de El Hormiguero. Pablo Motos invitó al manacorí para hablar de los Juegos Olímpicos de París 2024, su papel en la ceremonia de inauguración y su futuro en el mundo del tenis. Tras su charla con el presentador, en el momento en el que abandonaban el plató para presenciar un espectáculo en el cielo, el tenista ha tenido un detalle que no ha pasado inadvertido en redes sociales. En su salida, Nadal ha detenido el rumbo del programa en directo para hacer un gesto «que ha hecho muy feliz a una persona».

El tenista, guiado por Pablo Motos, estaba saliendo del plató cuando ha parado el directo para decir: «un momento, que voy a saludar». Y en ese instante, se ha dirigido al público, donde en primera línea estaba sentada una chica con discapacidad. Inmediatamente, el tenista le ha dado la mano, tanto a ella como a su acompañante, y le ha preguntado cómo estaba. Posteriormente, el programa ha retomado su curso y han salido al exterior para ser testigos de un espectáculo en el cielo abierto de Madrid.

Van hacia fuera del plato en @El_Hormiguero , y Nadal le dice a Pablo Motos: "un momento que voy a saludar...". Y se para a saludar a una persona con una discapacidad o parálisis. Pequeño gesto que ha hecho muy feliz a esa persona. Enorme @RafaelNadal , estos detalles 😍 #NadalEH pic.twitter.com/5GuPnGLRpR — Antonio (@antoniogv1995) September 2, 2024

Durante la entrevista, el tenista reconoció: «Ahora mismo estoy en un momento en el que se han terminado para mí durante el año los objetivos que tenía marcados. No he conseguido lo que lo que me hubiera gustado conseguir. Esperaba estar más sano de lo que he estado el principio de año de volver a lesionar el principio de año me creo que fue un parón importante y después cuando volví me ha costado, creo que llegué en un buen momento, en un el momento que más quería, que eran las Roland Garros, pero tuve un sorteo no muy adecuado y el primer día pues me mandaron para casa. Eso una opción, con lo cual ahora mismo se ha terminado los objetivos más importantes de la temporada para mí».

En cuanto a una posible retirada, ha expresado su posición: «dejadme mi tiempo, dejadme tomar mi decisión y cuando la tenga clara os lo voy a decir. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible cada día. No me metáis cada día la retirada en cada rueda de prensa o en cada entrevista, porque al final, si no, me termino creyendo diariamente que es que me tengo que retirar». En estos momentos, el tenista está «disfrutando de otras cosas de la vida», como el nacimiento de su primer hijo, aunque sigue entrenando.

Rafa Nadal también ha hablado de cómo está disfrutando de la paternidad. La nueva condición le ha cambiado la vida. «A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente ser padre para mal», bromeó en el programa de Antena 3. «Desde que ha llegado no hemos ganado casi ningún partido. En eso me ha cambiado para mal. En lo demás me ha cambiado para bien. Porque pase lo que pase volver a casa y verle te cambia el humor», cuenta el tenista mallorquín.