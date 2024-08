Alcaraz se disculpa por romper su raqueta

El tenista español Carlos Alcaraz pidió disculpas este sábado por romper su raqueta durante el partido de segunda ronda del torneo de Cincinnati, en Estados Unidos, asegurando que su actitud «no fue la correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista». «Pido perdón, porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista», expresó el tenista murciano en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

El de El Palmar cayó (4-6), 7-6(5), 6-4) ante el francés Gael Monfils y se despidió del torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, en su primer partido en el torneo. Alcaraz no pudo culminar su triunfo el jueves aplazado el partido por la lluvia en el 'tie-break' del segundo set, con 1-3 para el francés. Monfils recuperó el partido este viernes, y en el tercer parcial también fue mejor el galo.

El medallista de plata en los recientes Juegos Olímpicos tuvo aún así opciones de 'break' en el segundo juego, pero unos malos minutos le costaron un 3-1 en contra y le hicieron reventar la raqueta contra el suelo, algo que no había ocurrido antes. Y el número tres del mundo explicó este incidente argumentando que es «humano» y tenía «acumulación de nervios dentro». «A veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse», aseguró en sus palabras en redes sociales. El próximo reto de Alcaraz será el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que arranca el lunes 26 de agosto.