Alcaraz, a un paso de la gloria eterna

Hace un año, Gilles Cervara, entrenador de Daniil Medvedev, fue muy claro: «En Indian Wells, Carlos nos pateó el culo», respondió el carismático francés. «Intentaremos hacer algo distinto», agregó de cara a las semifinales de Wimbledon 2023, un partido que siguió el precedente de la final de Indian Wells. Alcaraz solo perdió nueve juegos.

La narrativa del duelo de este viernes (13:30 hora de Reino Unido) plantea las mismas preguntas al ruso, que viene de uno de los triunfos más importantes de su carrera en Grand Slam, ante el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo. «Ya hemos visto la semifinal del año pasado y no os voy a dar las razones porque hubo muchos pequeños detalles. Tenemos que trabajar en ello y tener en mente para ver si podemos molestar a Carlos mañana y ponerle al límite en diferentes situaciones que no le gustan», argumentó este jueves Cervara, repitiendo el encuentro con los medios españoles un año después de la semifinal que se llevó el español en tres mangas.

Medvedev sabe que se tomó su particular revancha de aquello un mes después en el US Open, cuando batió al español camino de una final que perdió ante Novak Djokovic, pero también sabe que la hierba es su peor superficie, por mucho que haya hecho dos semifinales seguidas, debido a su falta de mano para cambiar el plan de juego. El ruso es el gran pulpo del circuito, el tenista que más bolas pasa, pero Alcaraz es el que más se adapta a las diferentes situaciones del juego. "En cuanto tiene la oportunidad de ir a por el punto, va a por él y siempre la mete. Eso es lo más difícil de jugar contra él, porque sabes que cualquier golpe que pegues, te puede devolver un ganador. Así que lo que intentas es complicarle la vida, pegar el golpe todo lo bien que puedas y que si contraataca no la meta. Por eso es tan especial, no hay muchos jugadores así.

Con la mayoría, si juegas cruzado, es poco probable que te tiren un paralelo. Carlos puede hacer de todo desde cualquier posición«, afirmó Medvedev, que pone al español por los aires mientras su equipo echa balones fuera. «Realmente lo veis mucho más fácil que nosotros. Nosotros vemos mucho más los peligros«, aseguró Juan Carlos Ferrero, técnico de Alcaraz. Sobre Alcaraz sobrevuela la sensación de que si eleva su nivel, como ha hecho en momentos puntuales durante el torneo, tiene el título en su mano. «Si está al 100 %, solo hay tres o cuatro que puedan ganarle«, apuntó Ferrero. »La mayor parte de los partidos dependen de mí», dijo Alcaraz. «Y creo que eso es bastante bueno. Si encuentro mi juego, la manera de dominar el partido, tanto para bien como para mal, va a depender de mí«. Cervara, que se ríe al recibir la pregunta de si se puede vencer al murciano cuando está a su máximo nivel, responde: »Ese es el gran reto".

El de este viernes, partido que apunta jugarse bajo techo de nuevo, por quinta ocasión consecutiva para Alcaraz, será el séptimo enfrentamiento entre el ruso y el español. Alcaraz ha ganado cuatro, incluidos los dos últimos, en las Finales ATP y en la final de Indian Wells este año, y Medvedev dos, la segunda ronda de Wimbledon en 2021 y las mencionadas semifinales en Nueva York el año pasado.

Lo curioso es que siempre que Alcaraz ha ganado, lo ha hecho por la vía rápida. En sus victorias nunca se ha dejado un set contra el moscovita. El ganador se enfrentará al que salga vencedor de la segunda semifinal del día, la que medirá a Novak Djokovic, descansado tras la retirada de Alex de Miñaur en cuartos de final, y Lorenzo Musetti, primerizo en esta clase de partidos.