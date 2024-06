La juventud toma el Mallorca Championships

La juventud ha tomado este miércoles el poder en las pistas del Mallorca Country Club de Santa Ponça. El checo Jakub Mensik, de 18 años, se deshizo del italiano Fabio Fognini, que con sus 37 años doblaba la edad de su rival, por 4-6 6-3 7-5 en 2 horas y 24 minutos de batalla. Menos dificultades tuvo el cabeza de serie número 1 del torneo, el estadounidense Ben Shelton, de 21, que se deshizo con facilidad del australiano Hijikata por 6-4 y 6-0 en 1 horas y 8 minutos.

El primer set del Mensik-Fognini fue una montaña rusa protagonizada por el parón al no funcionar el sistema electrónico de ‘ojo de halcón’. Tras más de 15 minutos se reanudó el encuentro con 2-1 y 15-30 para Mensik. Fognini volvió frío al partido y cedió su saque. El checo se colocó 4-1 y el italiano mantuvo su servicio. El punto de inflexión llegó en el séptimo juego cuando logró romper el servicio de Mensik y a partir de ahí el ex número 2 junior del mundo sufrió una pájara que le llevó con 4-4 a colocarse 0-40 en contra. Logró acercarse 30-40, pero en un pecado de juventud buscó el ‘ace’ con el segundo servicio, cometió doble falta, perdió su saque y en el siguiente Fognini certificó en blanco el primer parcial.



Pero Mensik tenía mucho que decir aún en el partido y en el segundo juego lograba romper el servicio de su rival. Los jugadores mantuvieron su servicio. Con 5-3 a favor del checo, Mensik abrochó el segundo set apoyado en su servicio, a pesar de cometer una doble falta en la primera bola de set, y llevó el partido a la tercera manga. Mensik tenía a su favor el físico en el set decisivo y Fognini la experiencia. El checo dio el primer golpe en el quinto juego y rompió el saque de su oponente. El transalpino no daba su brazo a torcer y disfrutaba de una oportunidad de rotura de servicio de Mensik que no desaprovechó con una nueva doble falta del joven checo.

Fognini levantó un 0-30 para ponerse con 4-3 a su favor gracias a los errores de su oponente que parecía que estaba acusando la presión. Le bastaba a Fognini cortar la bola para poner en aprietos a Mensik, al que el servicio le salvó de colocarse con un 5-3 en contra. El viento se quiso unir al desenlace del encuentro. Con 5-4 en el marcador y servicio para Mensik era el momento de comprobar de qué pasta está el checo y no acusó la presión cediendo sólo un punto. Y no sólo eso, sino que en el juego siguiente rompió en blanco su servicio y se colocaba en disposición de vencer el encuentro con su saque. No falló y el checo continúa su idilio con el Mallorca Championships tras la victoria de ayer unida a la del martes frente a Christopher Eubanks, vigente campeón del torneo. En cuartos de final le espera el chileno Alejandro Tabilo, que se deshizo con un cómodo 6-3 6-2 del kazajo Alexander Shevchenko.

El resto de partidos de hoy entre los ocho mejores serán Shelton-Jubb, Michelsen-Ofner y Bautista Agut-Monfils, en el duelo de veteranos del torneo ya que a los 36 años del castellonense se unen los 37 del galo. Habrá que ver si el vencedor podrá defender con honor el lugar de los veteranos frente al empuje de las nuevas generaciones.