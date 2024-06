Munar cae en un 'thriller' ante Ofner

Jaume Munar no ha podido estrenar su casillero de victorias en el torneo de su tierra al perder en la primera ronda del Mallorca Championships ante el austríaco Sebastian Ofner por 3-6 6-4 7-6 (4) tras 2 horas y 6 minutos de batalla. El entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, tiene una ‘coletilla’ en sus declaraciones antes y después de los partidos y siempre advierte de la importancia de los ‘pequeños detalles’ y esos fueron los que decidieron un encuentro muy igualado entre lo dos tenistas que dieron un buen espectáculo en la pista central del Mallorca Country Club de Santa Ponça, que registró una gran afluencia de aficionados.

No comenzó bien Munar el partido se encontró a las primeras de cambio con un 1-3 en contra merced al ‘break’ de Ofner en el tercer juego. Pero el de Santanyí no se arrendró y logró encadenar cinco juegos consecutivos para llevarse la primera manga con un esperanzador 6-3. En el segundo parcial el gigante de Brunck an der Mur (1,91 metros) cambió la táctica, sobre todo al arriesgar mucho más con el segundo servicio. Al igual que en la primera manga, Ofner logró romper el servicio de Munar en el tercer juego tras un revés paralelo al pasillo de Munar. El guión se repetía también al igualar a tres en un sexto juego en el que Munar dispuso de hasta cinco bolas de rotura. Al final, con una dejada a la que llegaba con dificultad Ofner que le permitía resolver a placer el punto a Munar en la red se hacía realidad el 'contrabreak', confirmado con un plácido siguiente juego del de Santanyí.

Ambos jugadores parece que se tomaron un respiro al vencer en blanco sus respectivos saques hasta que el set avanzó hasta el 5-4 con servicio para Munar. Una doble falta y un revés fuera le ponía en serios aprietos y aunque reaccionó hasta el 40-30, otro error con el revés cortado igualaba el juego y ponía al austríaco a dos puntos de la victoria en el segundo parcial. Ofner lograba su bola de set tras un duro revés plano que Munar no pudo controlar en la red y en el siguiente punto una gran derecha y un smash definitivo le servían para igualar el marcador.

Llegaba el partido a su manga definitiva y Ofner se apuntaba de forma cómoda el primer juego mientras que Munar lo pasaba muy mal con su servicio y tuvo que levantar dos bolas de break para igualar a uno. Ofner se adjudicó sus tres siguientes servicios en blanco y también Munar ajustaba la mirilla y no pasaba apuros. Así se llegaba al tie break decisivo. Munar lograba una ventaja al resto en el primer punto gracias a un gran revés paralelo. Sin embargo, no podía sacar rédito de sus dos siguientes servicios tras un gran resto de Ofner y una derecha fuera del mallorquín. Los nervios también llegaron al austríaco, que fallaba otra derecha y a continuación cometía una doble falta para dar una ventaja de 2-3 a Munar. El austríaco daba una de cal con una gran derecha (3-3) y otra de arena con otro fallo no forzado. Con 4-3 de Munar, el austríaco logró enlazar cuatro puntos seguidos, los dos últimos una dejada defectuosa de su rival seguida de una doble falta que le daban la victoria. Lo dicho, mandaron los pequeños detalles de los que siempre habla Vadillo.