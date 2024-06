Boris Becker: "Rafa Nadal es el mejor tenista de todos los tiempos en tierra"

El alemán Boris Becker, ganador de seis torneos de Grand Slam, calificó este sábado a Rafael Nadal como «el mejor tenista de todos los tiempos en (superficie) de tierra». «Claramente, para mí, no habrá nadie como Nadal», remarcó Becker en el transcurso de una tertulia junto a su compatriota, el también extenista, Tommy Haas y Toni Nadal celebrada poco antes del inicio del torneo ATP 250 Mallorca Championschips en las pistas de la localidad mallorquina de Santa Ponça.

«Nadal sobre tierra es el mejor de todos los tiempos. Ha ganado 14 veces en Roland Garros. Estamos hablando claramente, al menos para mí, de que no habrá nunca nadie como él», remarcó Becker, ex tenistaprofesional y que ganó su primer «grande» en Wimbledon a los 17 años y 7 meses.

«En tierra, Nadal es algo que va más allá y tardaremos mucho tiempo en ver algo igual. Pero, no se puede garantizar si nunca habrá nadie como él sobre esa superficie», apuntó por su parte Haas, ganador de 15 títulos ATP individuales, y que llegó al puesto número 2 del ranking ATP en mayo de 2002.

Toni Nadal, responsable de la exitosa carrera profesional de Rafael Nadal, confesó que con su sobrino fueron «muy afortunados» por el hecho de «haber ganado varias veces torneos importantes» conquistados antes por el sueco Björn Borg y el estadounidense John McEnroe.

«Para mí ha sido un sueño inimaginable ganar 22 Grand Slam después de que en 2005 los doctores le dijeron a Rafael que su carrera se había terminado por su problema en el pie que le causó tanto dolor», explicó Toni Nadal.

Los tres invitados por los organizadores del torneo ATP 250 Mallorca, también analizaron la rivalidad tenística existente entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

«Es imposible decir cual de los dos jugadores dominará el tenis en los próximos años», dijo Becker.

«Desde jóvenes, con 22 y 21 años, ambos tienen presión. Si les comparamos con (Roger) Federer, Nadal y (Novak) Djokovic tendrían que jugar 15 años más. Tal vez entonces podremos saber cual es mejor dentro de cinco años porque evolucionarán y saldrán nuevos jugadores y rivales», añadió.

Para Toni Nadal, «es mejor Alcaraz, hace más cosas en la pista que Sinner». «Veo a Alcaraz con más opciones de hacer más cosas. Sinner tiene mucho control, aunque Alcaraz es algo mejor a nivel de mentalidad. Ambos son igual de fuertes sobre todas las superficies porque el juego se ha homogeneizado», agregó.

Tommy Haas, por su parte, elogió a Alcaraz porque «ha conseguido algo increíble a su edad».

«Es algo muy positivo para este deporte tenerle porque sabes que es capaz de todo y gusta verle jugar. Es emocionante verle en una pista porque tiene un gran abanico de recursos en su juego. Ganó en Indian Wells los dos últimos años y dio un gran espectáculo combinando los movimientos de Federer, la capacidad defensiva de Nadal o la energía de Djokovic», indicó.

Para el tenista germano, Juan Carlos Ferrero (entrenador del deportista murciano) «ha ayudado mucho a Alcaraz a mejorar y evolucionar su juego».

«Veremos qué pasa dentro de quince años. Entonces se les podrá comparar con el 'Big 3' (Nadal, Federer, Djokovic) y sabremos lo que han sido capaces de ganar», zanjó Haas