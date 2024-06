Novak Djokovic se retira de Roland Garros por su lesión de rodilla. El primer cabeza de serie y defensor del título tenía previsto enfrentarse el miércoles a Casper Ruud en cuartos de final. Djokovic tuvo un problema en la rodilla derecha que le frenó durante un set y medio y que ponía en duda su continuidad en el torneo, como dijo en la rueda de prensa. «Casi no podía moverme, no quería hacer intercambios largos y él lo ha notado y me hacía muchas dejadas, me movía mucho. Yo no era capaz de correr», señaló.

El serbio afirmó que a partir del último tramo del cuarto set jugó sin problemas y pudo remontar el partido. El número 1 del mundo, que dejará este puesto a Jannik Sinner a partir del lunes, se quejó de las condiciones de la pista, en las que dijo que había menos tierra batida que en otras ocasiones, lo que pudo provocar que sufriera esa lesión. «Pedí que la barrieran, pero no lo hicieron. Creo que la lesión era evitable», señaló. Pero también consideró que la lesión pudo producirse «por el desgaste», ya que el pasado sábado jugó 4 horas y media para superar en tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti.