Nadal celebra su evolución antes de su debut en Roma

Rafa Nadal aseguró este miércoles que «ya son buenas noticias» el hecho de que vaya a jugar un tercer torneo de forma consecutiva, el Masters 1000 de Roma, y recalcó que sus «sensaciones» son «mejor» y que su «nivel« de tenis está creciendo».

«Estoy entusiasmado con la idea de jugar un torneo que me hace recordar muchos momentos hermosos e inolvidables. Esta es mi tercera semana consecutiva en el circuito y eso es algo que no me ha sucedido en mucho tiempo, así que ya son buenas noticias», señaló Nadal en rueda de prensa recogida por la web del torneo.

El jugador balear necesita «continuar a este ritmo y seguir explorando hasta qué punto» puede gestionarlo «a diario». «Pero estoy contento con cómo me siento hoy. Me siento ilusionado y afortunado de poder jugar aquí en esta etapa de mi carrera, y me siento motivado para mañana jueves», admitió.

«¿Qué sensaciones sentiré en Roland Garros? No tengo una respuesta clara en este momento, primero quiero jugar en Roma, es el torneo de ahora y no pienso en lo que vendrá después», señaló preguntado por el 'grande' parisino. «Quiero disfrutar cada día porque todavía disfruto el jugar al tenis. Todo depende de mi cuerpo y de hasta dónde puedo pensar en esforzarme, pero estoy satisfecho con lo que estoy haciendo», añadió.

Nadal dejó claro que si está pensando en retirarse no es porque no le gusta «jugar al tenis» o porque no se sienta «competitivo». «Es sólo porque mi cuerpo ya no me permite jugar durante semanas consecutivas ni entrenar divirtiéndome todos los días», confesó el ganador de 22 'Grand Slams'.

El de Manacor no esconde que «llega un momento en el que todo esto ya no tiene sentido», sobre todo porque «el dolor y las lesiones» que le impiden «disfrutar» y «hacer las cosas de la manera correcta a diario», pero trató de ser optimista. «Es casi imposible para mí seguir teniendo éxito o seguir luchando por las cosas que más me motivan, pero esta es la tercera semana consecutiva en el circuito y es un buen momento aunque los resultados no sean a los que estoy acostumbrado. Es una sensación que siento que está creciendo, así como el nivel de mi juego», remarcó.

Como ya indicase en Madrid la semana pasada, el exnúmero uno del mundo reiteró que «nunca» vive «dos días iguales» en este momento y que no se trata de «una línea recta sino más bien una curva hecha de altibajos». «Incluso después de Barcelona y en Madrid tuve algunos momentos malos, e igual aquí el primer día, pero visto desde una perspectiva más general, es una curva de rendimiento que va en ascenso y no hay duda de que estoy feliz de estar donde estoy hoy porque hace apenas un mes era imposible sólo pensar en jugar en Barcelona y luego en Madrid y de nuevo en Roma», advirtió.

«Algo está cambiando. Acepté este reto y el hecho de que ya no puedo presionar como me gustaría, pero hacer las cosas de la manera correcta, tratando de evitar riesgos innecesarios durante los partidos, me ha permitido seguir moviéndome», celebró el tenista español.

Para este, su paso por la Caja Mágica, donde encadenó cuatro partidos, fue «una buena prueba». «Logré jugar dos partidos en dos días, uno de los cuales duró más de tres horas. Mis sensaciones son mejores, también desde el punto de vista del juego. Estoy aquí para intentar hacer lo mío», apuntó el balear.

«Este jueves es un nuevo comienzo. Todos los partidos para mí ahora son más difíciles e impredecibles de lo que estaba acostumbrado, especialmente en tierra batida, pero acepto este papel y estoy emocionado de saber hasta dónde puedo llegar seguir haciendo las cosas de la manera correcta», expresó Nadal.

Finalmente, el diez veces campeón en el Foro Itálico reconoció que este escenario le produce «una gran satisfacción» y que ha disputado en él «hermosos partidos» en sus dos primeros títulos contra Guillermo Coria (2005) y contra Roger Federer (2006). «Es un torneo que forma parte de la historia de nuestro deporte y es muy importante en el circuito», sentenció.