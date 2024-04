Toni Nadal, tío y ex entrenador del tenista Rafael Nadal, ha afirmado este miércoles que su sobrino estará «preparado para iniciar una vida diferente» cuando se retire, aunque espera que «alargue un poco más la hora» de su adiós a las pistas.

«Cuando llegue la hora de retirarse, que yo espero que mi sobrino la alargue un poco más, porque me gusta verle jugar, pues aceptarlo y tener la tranquilidad de saber que, en todo momento, hizo lo humanamente posible para ganar», ha señalado, a preguntas de los periodistas, el también preparador de jugadores y director de la Rafa Nadal Academy.

Toni Nadal, quien ha acudido a Santander para compartir una jornada con jóvenes, enmarcada en el Tour del Talento, ha asegurado que afrontará la retirada de Nadal, cuando llegue, con «normalidad», lo mismo que hace con las victorias y las derrotas.

Hace un tiempo, según ha relatado, habló con el tenista balear, que estaba atravesando problemas deportivos, y le dijo: «La vida nos ha ido mucho mejor de lo que esperábamos, si nos hubieran dicho que llegaríamos hasta aquí, habríamos firmado».

«El momento le llega a todo el mundo. Le llegó a McEnroe, Borg, Federer, a Maradona, le va a llegar a Messi... Creo que mi sobrino estará preparado para iniciar una vida diferente, no muy lejos del deporte, por algo él hizo una academia de tenis, porque quería seguir involucrado en el mundo del deporte», ha subrayado.

Toni Nadal cree que su sobrino «lo llevará con normalidad». «Evidentemente, dejar de hacer tu actividad después 22 años emocionalmente te sabe mal, pero la vida hay que aceptarla, no nos vamos a rasgar las vestiduras ni hacer un drama», ha dicho.

Además, ha valorado que Nadal deja «una buena imagen». «Creo que habrá ayudado a dejar una buena imagen del deporte y creo que, algo que mira, yo no pretendí nunca, es que fuera un ejemplo para la sociedad, pero sí que no fuera un mal ejemplo. Al menos creo que no lo ha sido y creo que esto es lo destacable. Y él se irá contento de lo hecho», ha incidido.

Una última vez

A un día de que Nadal debute en el Master 1.000 de Madrid, su tío ha destacado la «gran confianza» que ha tenido «siempre» en el tenista. «Y quiero seguir teniéndola, sabiendo que evidentemente es muy difícil ganarle a Alcaraz, a Sinner, a Djokovic y a toda esta gente, pero cosas muy difíciles le he visto a Rafael y espero que, por última, vez lo vuelva a hacer», ha añadido.

Ha recordado otra vivencia, de hace dos años, cuando mantuvo una video llamada con el jugador de Manacor, que estaba pasando un mal momento de juego en Australia. «Cuando acabé (de hablar) le dije a mis hijos que era imposible que ganase a ninguno bueno. Diez días después levantaba el título, luego quiero seguir pensando que puede hacer lo mismo este año», ha apostillado.