«No voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja», ha sido ha resumido Rafael Nadal su renuncia a disputar el torneo monegasco que este viernes tiene previsto sortear el cuadro de competición. Tras lesionarse en su primer torneo del año en Brisbane, el mallorquín aún no ha podido regresar a la competición enlazando ausencias en citas que inicialmente había introducido en su agenda como el Abierto de Australia o posteriormente el torneo de Doha o el Masters 1.000 de Indian Wells en el que ya debería haber dejado atrás las dificultades que le impidieron completar su periplo 'aussie'.

«Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando», comienza el mensaje que Rafael Nadal ha difundido a través de sus cuentas en las redes sociales con un vídeo en el que se le ve ejercitándose sobre tierra batida en las instalaciones de su academia en Manacor, donde acumula días de entrenamiento sin encontrar las sensaciones que le permitan afrontar con garantías un torneo de tan importante como el Masters 1.000 de Montecarlo en el que se ha coronado hasta en once ocasiones. Noticias relacionadas Alcaraz doblega a Nadal tras seis bolas de partido en un maratón en Las Vegas Más noticias relacionadas «Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!», ha asegurado Rafael Nadal, que desde su lesión en Australia sólo ha podido tomar parte de un partido de exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas. La próxima cita que aparece en el calendario de Rafael Nadal es el Conde de Godó, que se disputará en Barcelona entre el 13 y el 21 de abril. Su ausencia en Montecarlo eleva las incógnitas sobre su participación en tierras catalanas en un arranque de la campaña de arcilla que se presumía crucial para llegar en buenas condiciones al gran objetivo de alcanzar un buen nivel para disputar Roland Garros.