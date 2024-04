Nadal, 666 días sin pisar la tierra

El 5 de junio de 2022 Rafael Nadal levantaba por decimocuarta vez la Copa de los Mosqueteros como vencedor del torneo de Roland Garros, un hito en la historia del tenis. Hoy, 1 de abril, se cumplen 666 días de esta fecha y el tenista de Manacor ha vivido este periodo ‘diabólico’ en forma de lesiones. Esta final disputada contra Casper Ruud fue la última ocasión en la que jugó un encuentro de tierra batida. Allí destrozó en la final al noruego después de haber realizado un torneo perfecto con victorias sobre Auger-Aliassime, Djokovic y Zverev, que se tuvo que retirar lesionado de gravedad en el tie break del segundo set.

Llega la primavera y con ella la parte del año más florida también en cuanto a los éxitos de Rafael Nadal. Sin embargo, este año, como ya lo fue el anterior que acabó siendo marchito, es una incógnita si el ganador del 22 grand slams reaparecerá en Montecarlo, uno de sus torneos favoritos que da el pistoletazo a la temporada de tierra con permiso de Estoril. Tras su borrón de Indian Wells y unos días de descanso activo, Nadal comenzó a entrenarse sobre su superficie favorita a un ritmo a priori más que aceptable como se vio en algunos vídeos publicados en sus redes sociales, pero hace una semana que éstas están mudas.

El tenista de Manacor sólo ha jugado tres partidos de competición esta temporada. Fue en enero en el Torneo de Brisbane donde llegó a cuartos de final antes de caer ante el local Jordan Thompson. Ahí volvió a lesionarse en la misma zona donde fue operado en junio de 2023, lesión que explotó en su encuentro de segunda ronda del Open de Australia de 2023 frente al norteamericano Mackenzie McDonald. En un principio se dijo que la baja tendría una duración de un mes y medio o dos, pero el diagnóstico resultó erróneo y al final el tenista se tuvo que operar del psoas ilíaco de su cadera izquierda en junio al ver que sus entrenamientos no daban el resultado esperado. Hace un año se especulaba en cada torneo de tierra sobre la vuelta de Nadal a las pistas. Llegó Montecarlo y nada, luego Barcelona, Madrid, Roma, hasta que anunció en Manacor su ausencia en Roland Garros. En una rueda de prensa celebrada en Manacor incluso realizó una crítica a los servicios médicos por no haber visto su lesión a tiempo. Esos días incluso se barajó la posibilidad de que regresara a las pistas a finales de año y disputar la Copa Davis, pero tal reaparición no se produjo hasta la United Cup, donde cayó frente a De Miñaur y Norrie antes de lograr en la primera ronda del Open de Australia su único triunfo de la temporada frente a Jack Drapper antes del ‘maldito’ partido contra McDonald.

Tras la derrota este año en Brisbane y su ausencia del Open de Australia por un microdesgarro muscular en la misma zona que la lesión de 2023, aunque al parece no exactamente en el mismo lugar, Nadal tuvo que volver a parar. Su idea era volver en el Masters 1.000 de Indian Wells, pero se dio de baja tras su partido de exhibición disputado en Las Vegas contra Carlos Alcaraz. En la última temporada y media Nadal ha disputado únicamente siete partidos con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Todos han sido en pista dura. Año y medio sin pisar la tierra en un torneo es mucho tiempo. El tiempo se agota y si Nadal ve que no tiene las mínimas garantías de ser competitivo en pista no jugará,como él ha declarado en varias ocasiones. Lo que pasará en un futuro próximo no lo sabe ni él. Bueno, igual ahora en abril ya sí. Y su decisión no tardará en conocerse. ¿Acabará esta racha diabólica de una vez?