Rafael Nadal no jugará en Doha

Rafael Nadal ha anunciado que no disputará el torneo de Doha y que su reaparición en la competición será, inicialmente en Indian Wells, dos meses después de su último partido, en el torneo de Brisbane, ante el australiano Jordan Thompson.

El ganador de veintidós Grand Slam, que se marchó de Brisbane tras perder en tercera ronda, con una dolencia muscular en la cadera, había fijado su reaparición para Doha, en un torneo que se disputará del 19 al 24 de febrero. Pero ha confirmado en redes sociales que su vuelta será para primeros de marzo, en la exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz.

«Me hubiera encantado jugar en Doha, donde la organización del torneo, así como los fantásticos aficionados de Catar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014. Me concentraré en seguir trabajando para estar listo para la exhibición en Las Vegas y el increíble torneo de Indian Wells», señaló Nadal en redes sociales.

El balear volverá a saltar a la pista en la exhibición de Las Vegas, ante Carlos Alcaraz, el 3 de marzo. Tres días después está fijado el inicio del Masters 1000 de Indian Wells que ha ganado tres veces, la última en el 2013 y donde coincidirá con los mejores jugadores del circuito, entre ellos el tenista murciano y el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo.

Nadal ya había dejado entrever la posibilidad de no jugar en Doha porque consideraba que llegaba «justillo. En las últimas semanas he sentido alguna molestia y estoy un poco al límite. Llegados a este punto cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no sólo tenístico y en lo físico, sino también en lo metal. Confío en estar al cien por cien en Indian Wells. Es un torneo muy especial para mi y no sé si va a ser la última vez que lo voy a jugar», indicó.