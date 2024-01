Rafael Nadal cede ante Thompson en una batalla épica y se resiente de su cadera

Rafael Nadal ha caído en los cuartos de final del Torneo de Brisbane ante Jordan Thompson por 5-7, 7-6 (6) y 6-3 tras una batalla de 3 horas y 24 minutos. El tenista mallorquín, que dispuso de tres bolas de partido en el segundo parcial, se resintió de su cadera izquierda y tuvo que ser atendido por el fisio fuera de la pista en el tercer set. Thompson se enfrentará en semifinales al búlgaro Grigor Dimitrov por un puesto en la final. La otra semifinal la jugarán el danés Holger Rune y el ruso Roman Safuillin

Nadal se enfrentaba al actual 55 del mundo, un puesto ya digno de tener en cuenta. Y ya sea por la subida del nivel respecto a Thiem (98) o Kubler (103) o porque sencillamente sus sensaciones no parecían tan buenas como en las dos primeras rondas, el mallorquín no estaba cómodo en la pista. Nadal jugaba más corto de lo deseable y Thompson no dudaba en presionarlo, sobre todo con derechas cruzadas. Con 3-3 en el marcador y 40-15 para el exnúmero 1 del mundo, parecía que Nadal se iba a ir a su silla con 4-3, pero un gran revés cruzado ante la subida del mallorquín y otra gran derecha cruzada pusieron un inquietante 40-40. Llegó la primera bola de rotura a favor del australiano en una bola a la que llegó tarde Nadal tras la derecha paralela de su adversario y Thompson la aprovechó al quedarse en la red el revés cruzado de Nadal ante la subida a la red del ‘aussie’.

Era la primera vez desde el regreso en que el mallorquín estaba en dificultades y por debajo en el marcador. Había incertidumbre sobre cómo afrontaría esta situación inédita en el último año. Las respuesta no tardó en llegar: 0-40 tras dos derechas ganadoras y un fallo del australiano. Salvó la primera Thompson con un botepronto en la red, pero en la segunda, Nadal sobrepasó con una gran derecha cruzada en carrera la oposición en la red de su rival. La capacidad de reacción también se estaba engrasando. Volvía la igualdad, pero no desaparecían los problemas. Thompson se colocaba en el noveno juego con un inquietante 40-40 aprovechando los segundos servicios del mallorquín, pero Nadal, agarrándose a la pista, logró conservar su servicio. Llegaban los juegos decisivos del set. Thompson no notó la presión y se llevaba su servicio en blanco. Con 5-5, Nadal cometía una doble falta para ponerse 15-30 en contra, pero igualaba con una gran derecha sacándose la bola de los pies ante el gran resto de Thompson. Nadal no encontraba su derecha paralela ganadora y el juego iba a un nuevo ‘deuce’ salvado con un ‘ace’ a la ‘T’ y una derecha de Thompson al pasillo que ponían el 6-5. Una subida suicida y una doble falta colocaba el marcador en un esperanzador 6-5. Con un revés cortado de Nadal que se le atragantó a Thompson llegaban tres bolas de set para Nadal. Thompson salvó la primera con tres grandes derechas, pero falló otro revés y entregó el primer set a Nadal.

En el segundo punto del segundo set Nadal por fin encontró su derecha paralela ganadora, que le ayudó a llevarse en blanco el primer juego. Tampoco pasó dificultades Thompson con su saque. Nadal vivió su primer momento comprometido de la segunda manga al ponerse 0-30, que igualó con una gran derecha y un efectivo segundo servicio al cuerpo del australiano. Una derecha cruzada que se fue por milímetros significaba la primera bola de rotura para Thompson salvada con el mejor punto de Nadal en el encuentro, lleno de potencia y precisión. El mallorquín logró mantener la intensidad en los dos puntos siguientes para poner el 2-1 favorable en el marcador. Thompson empezaba a notar el esfuerzo y salvaba dos bola de break, la segunda tras una dejada llena de calidad. Nadal dispuso de otra bola de rotura tras el punto más largo del encuentro pero reaccionó el australiano e igualó a dos.

El encuentro estaba ganando en intensidad y acierto por parte de los dos jugadores, que mantenían su servicio sin grandes dificultades. Nadal estaba sirviendo mejor y con 4-3 a favor llegaba el primer juego que podía ser clave en el segundo parcial y en el partido que solventó Thompson sin ceder un punto. Se cumplían las dos horas de juego y Nadal no quería ser menos llevando el marcador al 5-4 tras un ‘smash’, una derecha, un saque directo y una genialidad cerca de la red marca de la casa. El juego perfecto. En el primer set Thompson había aguantado muy bien la presión con 5-4 y en el segundo con 30-0 también parecía que lo iba a repetir, pero dos fallos de revés ponían el 30-30. Nadal olía sangre y con un gran resto de revés tenía su primera bola de partido que se escapó tras una volea alta, de espaldas y de revés que no superó la red. Dos buenos primeros de Thompson ponían el 5-5. La lucha sin cuartel continuaba.Thompson respondía al reto y llevaba el undécimo juego al ‘deuce’. Nadal se puso en ventaja con un ‘passing’ de revés cruzado con la bola casi por detrás de su cuerpo y volvía a ponerse con 6-5, igual que en el set anterior. En esta ocasión Thmpson sí aguantó la presión y llevaba el set al juego decisivo. Nadal se axdelantaba 2-0 gracias a un ‘passing’ tremendo tras el saque de Thompson y 3-0 con otra gran derecha que sobrepasaba la subida a la red de Thompson. Un resto afortunado del australiano y una derecha cruzada que se fue al pasillo por poco daban vida a Thmpson. El intento de ‘passing’ de Nadal después del ‘smash’ de Thompson se quedaba en la cinta y ponía el 3-3. Nadal se puso en modo ‘pared’ para adelantarse 4-3 y un muy buen primero le servía para el 5-3. Tenía un servicio para lograr su segunda bola de partido pero falló el smash tras un gran saque y una no peor derecha.

Turno de saque de Thompson con y Nadal, con un punto lleno de calidad rubricado con una volea de derecha lograba su segunda oportunidad de cerrar el choque que desaprovechó con una derecha a mitad de pista que se fue al pasillo. 6-5 y otra nuevo’match ball’con su servicio, pero el australiano respondió con una gran derecha. El siguiente tanto, con 6-6, era bola de partido de Nadal o de set para Thompson y el australiano aprovechó dos voleas mejorables del mallorquín para tener oportunidad de llevar el partido al tercer set. Y no la desaprovechó con un gran punto que acabó con un gran remate. Se iba el encuentro al tercer set con 2 horas y 34 minutos jugados y la incógnita de si Nadal iba a aguantar el ritmo trepidante de un segundo set jugado de poder a poder.

Ninguno de los dos quería renunciar. Thompson contaba con la ventaja de comenzar el set decisivo sacando y rompió el saque de Nadal para irse con 3-1 y servicio. Nadal prácticamente tiró el siguiente juego y, lo más preocupante, era tratado por el fisio fuera de la pista al quejarse el tenista de la cadera izquierda. Volvió a la pista el vencedor de 22 Grand Slamsy se hizo con su saque en blanco. 4-2. ‘Sólo’ era un break abajo. Nadal lo intentaba pero Thompson estaba más que inspirado. 5-2 y Nadal, contrariado, se sentaba en su silla y se golpeaba con el puño la pierna mientras que la televisión ofrecía una imagen de Carlos Moyà más que serio.

Pero el mallorquín no ha regalado un encuentro en su carrera y ésta no iba a ser la primera. 5-3. Con 30-30 una derecha de ataque se le quedó a Nadal en la cinta y Thompson tenía su primera bola de partido, que aprovechó tras irse detrás de la línea de fondo el revés de Nadal tras un intenso, el enésimo, peloteo. Enorme partido, gran nivel de Nadal en su tercer partido tras el regreso a las pistas y habrá que ver en qué quedan esas molestias en la zona de su cadera izquierda.