Nadal confirma una nueva cita en su calendario de 2024

Rafael Nadal sigue dando forma a su calendario de cara a 2024 y este lunes ha añadido una nueva cita a su agenda. El mallorquín ha confirmado su participación en la próxima edición de Barcelona Open Banc Sabadell – 71º Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 13 al 21 de abril del próximo año y que ha sido una de las escalas habituales en su temporada de tierra batida.

Rafael Nadal, que regresará a las pistas en el torneo de Brisbane en Australia que arranca el próximo 31 de diciembre, irá desvelando de forma progresiva su calendario para la próxima temporada, aunque sus planes siempre estarán sujetos a la evolución que presente. Ante el que podría ser su último año en el circuito, el manacorí ya adelantó que su deseo es tomar parte de los eventos más importantes de su carrera y, sin lugar a dudas, el Conde Godó es uno de los más especiales.

«Nadal acumula 22 títulos de Grand Slam en su palmarés y comenzará el nuevo curso con la ambición de seguir ampliando su leyenda», asegura el comunicado de la organización del torneo y del club del manacorí, que ha levantado hasta en doce ocasiones el Godó, donde cabe destacar que da nombre a la pista central.

La última vez que jugó en Barcelona se remonta al año 2021, cuando se llevó el título tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas en tres sets (6-4, 6-7 y 7-5).



El director deportivo del abierto barcelonés, David Ferrer, se mostró muy orgulloso de poder contar con la participación del ganador de 22 Grand Slam.



«Rafa es el mejor jugador de la historia de este deporte y el estandarte de nuestro torneo. Poder seguir disfrutándolo en Barcelona es una suerte y es algo que a mí, a nivel personal, me ilusiona mucho y me hace muy feliz», aseguró en un comunicado publicado por el torneo.



El jugador de Manacor reaparecerá en el torneo de Brisbane que se jugará del 31 de diciembre próximo al 7 de enero del año que viene, previo al Abierto de Australia, que se disputará del 14 al 28 de enero, y fue la última cita en la que compitió el mallorquín.



Nadal disputó su último partido el pasado 18 de enero, cuando cayó en segunda ronda del abierto australiano ante el estadounidense Mackenzie McDonald, y desde entonces ha seguido un proceso de recuperación de una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, por la que pasó por el quirófano.



El tenista fue intervenido el 2 de junio por vía artroscópica de la lesión del tendón del psoas izquierdo en la Clínica Teknon de Barcelona realizada por los doctores, Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro, y también se le regularizó una lesión antigua del labrum de la cadera izquierda. El tiempo estimado entonces para su recuperación fue de cinco meses.



El Abierto de Australia anunció el pasado 11 de octubre que Nadal iba a formar parte del cuadro del primer Grand Slam de la temporada, en Melburne, cita que ganó en 2009 y 2022, días después de el tenista difundiera un vídeo en el que se le veía entrenando en una pista de su academia en Manacor (Mallorca).



Nadal, de 37 años, no quiso poner fecha a su regreso a la competición el pasado 15 de noviembre, aunque afirmó que estaba evolucionando bien de su lesión y que sabía que iba a volver «a jugar a tenis algún día», algo de lo que dudó en algún momento de su recuperación.



No fue hasta el pasado 1 de enero cuando el tenista español anunció oficialmente su regreso a las pistas para disputar el torneo de Brisbane, en la primera semana de enero de 2024, antes del Abierto de Australia. Este lunes, los organizadores del Godó han confirmado su presencia en Barcelona el próximo mes de abril.