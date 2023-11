La puya de Djokovic a Nadal

Novak Djokovic mandó un ‘recado’ el pasado domingo a Rafael Nadal tras proclamarse vencedor del Masters 1000 de París-Bercy. El tenista serbio dijo en la rueda de prensa posterior a la final: «Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le agrado a la gente. No pretendo hacer como algunas personas... decir que no es mi objetivo, y luego comportarme de manera diferente... Siempre traté de estar en línea con lo que creo», explicó el número 1 del mundo en clara referencia a Nadal.

El tenista de Manacor, en una entrevista concedida a Movistar hace unas semanas, comentaba su rivalidad con el tenista serbio respecto a la búsqueda de récords: «Creo que Novak (Djokovic) siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él. Quizá por eso lo hizo. Creo que ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Creo que yo también he sido ambicioso, pero me lo he tomado de otra forma, lo que me ha permitido ver las cosas de otra manera», explicaba a Juanma Castaño.

Djokovic contestó a Nadal a través de un medio local serbio, Sportal: «No me sentiría frustrado por no ser el que más Grand Slams tiene. No tengo intención de hablar negativamente de Rafa o de Roger Federer, mi respeto hacia ellos. Es la opinión de Rafa y yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero que profundicemos en eso».

En la misma rueda de prensa del pasado domingo, el vencedor en 24 Grand Slams ahondó en el tema de los récords. «¿Por qué no debería intentar batir el récord de Connors en torneos ATP? Ahora tengo 12 menos que él (97 por 109) pero también tengo algunos años más de tenis al máximo nivel. Intento disfrutar de estos momentos que ahora valen el doble. Cuando veo en qué momento de mi carrera y mi vida me encuentro y gano un torneo de este nivel es increíble. Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria en los Masters y Grand Slam realmente significan mucho para mí».

Hace pocos días, el ganador de 24 Grand Slams, había vuelto a ser preguntado por Nadal en una entrevista al Canal 5 de la televisión francesa: «Nadal es un jugador especial en mi carrera. No somos amigos, pero nos tenemos mucho respeto», añadió, al mismo tiempo que repitió una frase que ya había pronunciado muchas veces en el pasado: «Espero que después de nuestras carreras podamos tomar una copa en la playa y hablar de la vida».