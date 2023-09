Rafael Nadal: «Ahora mismo no me planteo ganar Roland Garros»

Rafael Nadal sigue con su hoja de ruta encaminada a volver a las pistas de tenis, pero sin marcarse un objetivo concreto. «Me gustaría volver a jugar y ser competitivo. Pero la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o el Open de Australia, que la gente no se confunda. Soy consciente de que en el momento en el que estoy de mi vida eso queda muy lejos. No digo imposible, porque las cosas en el mundo del deporte cambian muy rápido», explicó el ganador de 22 grand slams en una entrevista en Movistar emitida en la noche del lunes. El campeón ‘manacorí’ también habló de los éxitos de su carrera. El entrevistador, Juanma Castaño, le aseguró que «con 22 grand slams uno no puede estar frustrado» a lo que Nadal replicó: «Sí que se puede. Yo creo que Novak (Djokovic) lo vive de una manera más intensa que como lo he vivido yo. Para él creo que hubiera sido una frustración mayor no conseguirlo. Y a lo mejor quizás por eso lo ha conseguido».

Nadal ha vivido unos días intensos ya que el sábado participó en un torneo de golf en Palma, después publicó unas fotos en el golf de Pedreña junto a la familia Ballesteros y Pau Gasol, horas antes de presenciar en el estadio Santiago Bernábéu el encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad.

Ayer volvió a jugar a golf en el campo del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid) dentro de un acto benéfico organizado por la Fundación Gasol. Por la tarde se trasladó a los estudios de Movistar para ser entrevistado. El tenista de Manacor ha vuelto a la actividad física después de haber estado gran parte del mes de agosto visitando las islas griegas. A las sesiones en el gimnasio le están acompañando desde hace unos días un contacto suave en la pista de apenas una hora de duración al día. La intención es ir muy poco a poco porque no hay ninguna prisa en volver a la competición y lo último que se quiere es recaer en el aspecto físico y tener que volver a parar lo cual sí que complicaría mucho su ansiado regreso a la competición en 2024, con citas tan atractivas como Roland Garros o los Juegos Olímpicos, también en París.