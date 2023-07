Jabeur vuelve a la final y evita el número uno de Sabalenka

La tunecina Ons Jabeur derrotó a Aryna Sabalenka por 6-7 (5), 6-4 y 6-3, vuelve a la final de Wimbledon un año después y evita que la bielorrusa se convierta en la nueva número uno del mundo por encima de la polaca Iga Swiatek.



Jabeur, que llegó a estar a dos juegos de la derrota en el segundo set, remontó a Sabalenka en un partido muy parecido al que sufrió la bielorrusa en las semifinales de Roland Garros. En París, Sabalenka estuvo a unos pocos puntos de la victoria contra Karolina Muchova, pero se vino abajo y se dejó remontar, situación similar a la vivida este jueves.



Sabalenka, tras llevarse un dramático primer set en el 'tie break', se puso 4-2 en el segundo y, con 4-3, dispuso de dos bolas para 5-3. No aprovecho ninguna, Jabeur le rompió el servicio y tampoco aprovechó la pelota de rotura al juego siguiente. Sobre el saque de la bielorrusa, Jabeur se llevó la primera bola de set que tuvo e igualó el partido.



Con el público a favor y con la sensación de que tiene una cuenta pendiente con este torneo, tras perder la final del año pasado contra Elena Rybakina, Jabeur flotó sobre la pista y fue mucho mejor que Sabalenka, siempre a remolque y con un carro de errores no forzados. Hizo catorce solo en el tercer set (45 en total).



Aun así, no fue fácil para la africana, que necesitó cinco puntos de partido para sellar el triunfo y volver un año después a la final. Esta derrota, además, impide que Sabalenka se convierta en número uno y Swiatek, que perdió en cuartos de final contra Elina Svitolina, mantendrá ese honor varias semanas más.



En la final, Jabeur se verá las caras con Marketa Vondrousoa, que se convirtió en la primera no cabeza de serie en llegar a la pelea por el título desde 1963 al vencer a Svitolina. El cara a cara entre estas dos tenistas está igualado, tres a tres, pero la checa cuenta con la ventaja de haber ganado los dos últimos enfrentamientos, ambos este año, en el Abierto de Australia y en Indian Wells.