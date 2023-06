Matrícula en valores

Rafael Nadal, un mes después de anunciar un punto y aparte en su carrera, ha presidido la graduación de la Rafa Nadal School en Manacor, donde ha invitado a los jóvenes a «darse oportunidades». El mallorquín, que ha felicitado a Novak Djokovic por la conquista de Roland Garros y por alcanzar los 23 títulos de Grand Slam, se ha mostrado «orgulloso» de los alumnos que han completado su formación tanto desde el punto de vista académico como personal aconsejándoles que no se frustren cuando algo no les salga a la primera en la nueva etapa que abren.

Tras el desfile de los alumnos del último curso, Alexander Marcos Walker, director de la Rafa Nadal School, se ha encargado de inaugurar el evento, que ha contado con la presencia como invitada especial de la flamante campeona de Roland Garros, Iga Swiatek. Además de remarcar los niveles de «calidad y prestigio» alcanzados y la respuesta ofrecida tras las dificultades de la pandemia de coronavirus, Walker ha destacado la progresión cuantitativa experimentada por el centro desde los once estudiantes que dieron forma a la primera promoción de 2017 hasta los 49 graduados de un curso 22-23 que ha contado con más de 400 alumnos en sus diferentes niveles. También ha incidido en la importancia de los valores que el instituto promueve como uno de los pilares en la formación.

Rafael Nadal, por su parte, ha iniciado su discurso dando las gracias a las familias por la «confianza de entregarnos la educación de las personas más importantes en vuestras vidas como son vuestros hijos» y a los profesores y entrenadores por el «papel decisivo» que tienen en un proceso educativo que sería «imposible sin ellos». El tenista mallorquín ha felicitado a los estudiantes en un día «feliz y triste al mismo tiempo porque todos los cambios son difíciles de asumir porque llevan tiempo y dudas». Al mismo tiempo, ha subrayado que las dudas «son buenas porque nos hacen estar despiertos y pendientes de mejorar».

El manacorí, que se ha confesado «muy orgulloso» de los graduados, ha advertido a los chicos y chicas que van a venir «tiempos difíciles» y ha expresado su confianza en que salen de la Rafa Nadal School «preparados y con las herramientas necesarias para encarar el futuro». «No soy de dar consejos, soy más partidario de que las cosas se aprendan con ejemplos diarios. Solo os voy a aconsejar que tenéis que daros oportunidades, no os frustréis cuando una cosa no salga a la primera», ha afirmado. Además, también ha añadido que a lo largo de su carrera ha tenido «muchas alegrías y momentos difíciles en forma de lesiones y derrotas, pero lo mejor que he hecho ha sido seguir dándome oportunidades». «Cada uno encontrará el camino para alcanzar sus objetivos», ha concluido sin dejar pasar la oportunidad de felicitar a Novak Djokovic por lograr «algo que no se había conseguido nunca». «Parecía imposible llegar a los 23 títulos de Grand Slam y lo ha logrado, así que desde aquí tanto yo como toda la academia felicitamos a Novak Djokovic por lo conseguido» ha expresado antes de agradecer a Iga Swiatek su presencia en Manacor apenas unos días después de haber conquistado su tercer Roland Garros.

La número uno del tenis mundial ha expresado su agradecimiento por la invitación y el trato que ha recibido por un Rafael Nadal que siempre ha sido su inspiración. La jugadora polaca ha invitado a los alumnos a «disfrutar el momento» y a encarar con ilusión y responsabilidad los nuevos retos que se les plantean.

Los discursos de los alumnos han precedido la guinda que ha supuesto la entrega de los diplomas acreditativos de manos de Rafael Nadal e Iga Swiatek y el pertinente lanzamiento por los aires de sus birretes.